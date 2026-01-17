Az olasz védelmi miniszter szerint viccbe illő országonként tizenöt katonát küldeni Európából Grönlandra

Olaszország nem küld katonákat Grönlandra, mert az, hogy ott állomásozik 15 olasz, 15 francia, 15 német, úgy hangzik, mint egy klasszikus vicc kezdete – jelentette ki Guido Crosetto védelmi miniszter az olasz sarkvidék-politikáról pénteken Rómában megrendezett konferencián.

Crosetto emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi biztonságpolitika nem most fedezte fel az Északi-sarkvidék stratégiai jelentőségét. Kifejezte értetlenségét amiatt, hogy miért van most szükség katonai jelenlétre Grönlandon, ha eddig nem volt. „Tizenöt katona, akit kirándulni küldünk az Arktiszra, nem oszt, nem szoroz” – jelentette ki. Más kérdés az Északi-sark stratégiai jelentősége a jövőben. Miután a világnak ezzel a részével leginkább Oroszország határos, ahogy véget ér az ukrajnai háború, „az orosz katonai források nagy részét ebbe a zónába helyezik át, amint a NATO is teszi már” – tette hozzá.

„Ennél sokkal fontosabb – hangsúlyozta -, hogy a nyugati világ szabad maradjon, és ne szakadjon még több darabra, mert már így is túlságosan megosztott” – hangsúlyozta. Úgy vélte, Grönland függetlenségét nem katonákkal, hanem az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozó tagállamok együttműködésével lehet garantálni.

Hasonlóképpen nyilatkozott a konferencián Antonio Tajani külügyminiszter, aki szerint a Nyugat biztonságát nem tíz vagy húsz katona jelenléte garantálja Grönlandon.

A védelmi, a külügyi, valamint az oktatási és kutatási tárca által megrendezett konferencián elhangzott, hogy az Arktiszon az éghajlat felmelegedése négyszer gyorsabb, mint a világ többi részén mért átlag, ami jelentősen befolyásolja a hajózási útvonalak alakulását. A jég olvadásával a Szuezi-csatorna hagyományos kereskedelmi forgalma 40-50 százalékkal csökkenhet – mondta Crosetto.

Az olasz tudományos és kutatóközpontok, valamint a védelmi ipar vállalatai is nagy figyelmet fordítanak az Északi-sarkvidékre, ahol a világ földgáztartalékának 30 százaléka, valamint a még fel nem tárt kőolaj 13 százaléka rejlik.

A konferencián bemutatták az Olaszország sarkköri stratégiájáról szóló, több mint ötven oldalas kötetet.

Anna Maria Bernini felsőoktatási miniszter bejelentette, hogy március 3-án és 4-én Rómában fórumot rendeznek az Északi-sarkvidékről a nemzetközi politikai, vállalkozói és tudományos élet képviselőivel.

