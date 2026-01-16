Putyin különmegbízottja Kanadát az USA 52. államának nevezte – nála már Grönland a 51.

Kirill Dmitrijev, Oroszország elnökének különleges megbízottja Kanadát az Egyesült Államok 52. államának nevezte, kommentálva az ország Kínával folytatott együttműködését.

Korábban Kína miniszterelnöke, Li Csiang, és Kanada miniszterelnöke, Mark Carney országaik kétoldalú gazdasági együttműködésről tárgyaltak. A kínai kormányfő rámutatott, hogy a két ország optimálisan kiegészíti egymást, megerősítve az együttműködés lehetőségeit – írja az EADaily.

A tárgyalásról Dmitrijev X-oldalán a következőképp reagált:

„Kanada bejelenti a stratégiai partnerséget Kínával. Megteheti ezt a 52. állam? (Grönland lesz a 51.)”

– írta.

Donald Trump a közelmúltban elsősorban Grönland megszerzésére fókuszál. A jelenleg Dániához tartozó szigetről beszélve hangsúlyozta annak nemzetbiztonsági jelentőségét, és kijelentette, hogy amennyiben nem kapják meg a területet, Oroszország vagy Kína fogja azt megszerezni.

Kiemelt kép: Kirill Dmitrijev a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Trump ukrajnai béketervéről folytatott megbeszélés előtt a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina)