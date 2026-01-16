Putyin különmegbízottja Kanadát az USA 52. államának nevezte – nála már Grönland a 51.

Korábban Kína miniszterelnöke, Li Csiang, és Kanada miniszterelnöke, Mark Carney országaik kétoldalú gazdasági együttműködésről tárgyaltak. A kínai kormányfő rámutatott, hogy a két ország optimálisan kiegészíti egymást, megerősítve az együttműködés lehetőségeit – írja az EADaily.
A tárgyalásról Dmitrijev X-oldalán a következőképp reagált:
„Kanada bejelenti a stratégiai partnerséget Kínával. Megteheti ezt a 52. állam? (Grönland lesz a 51.)”
– írta.
Donald Trump a közelmúltban elsősorban Grönland megszerzésére fókuszál. A jelenleg Dániához tartozó szigetről beszélve hangsúlyozta annak nemzetbiztonsági jelentőségét, és kijelentette, hogy amennyiben nem kapják meg a területet, Oroszország vagy Kína fogja azt megszerezni.
Kiemelt kép: Kirill Dmitrijev a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Trump ukrajnai béketervéről folytatott megbeszélés előtt a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina)