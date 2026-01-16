Macron büszke arra, hogy ők adják a hírszerzési adatok zömét az ukrán harcokhoz

Jelenleg Franciaország biztosítja Ukrajna számára a hírszerzési információk mintegy kétharmadát, gyakorlatilag átvéve ezen a területen az Egyesült Államok szerepét. Erről Emmanuel Macron francia elnök beszélt január 15-én, amikor a francia hadsereg előtt tartott beszédet.

Macron elmondása szerint 2025 márciusában Washington felfüggesztette az Ukrajnával folytatott hírszerzési együttműködés nagy részét.

„Míg egy évvel ezelőtt Ukrajna rendkívüli mértékben függött az amerikai hírszerzési képességektől, ma már ennek körülbelül kétharmadát Franciaország biztosítja” – fogalmazott a francia elnök.

A hírszerzési információk megosztásának részleteit azonban nem ismertette.

Ugyanebben a beszédben Macron azt is kijelentette, hogy a francia fegyverek jobbak az amerikaiaknál.

„Olasz és brit partnereinkkel együtt létrehoztunk egy légvédelmi rendszert, amely hatékonyabb, mint a Patriot”

– mondta.

Ezzel szemben Ukrajnában a Patriot rendszert tartják a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a ballisztikus rakéták elleni védekezésben.

Korábban, decemberben az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij arról beszélt, hogy Kijev az Egyesült Államok segítsége nélkül is számol a háború folytatásával, elsősorban Európa támogatására támaszkodva.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (j) és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a párizsi álllamfői hivatalban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)