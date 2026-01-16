Fasiszta rezsimnek nevezte Zelenszkij kormányát a célkeresztbe vett Julija Timosenko

Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője szerint a következő öt év lehet Ukrajna független történelmének utolsó időszaka. Ezt a kijelentést a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság ülésén tette, ahol az ellene alkalmazandó kényszerintézkedésről döntöttek.

„Lesz címerünk, zászlónk, himnuszunk, és egy a világban szétszóródott népünk, de ezenkívül semmink sem marad” – mondta Julija Timosenko – közölte a Strana ukrán online hírportál.

A politikus élesen bírálta Volodimir Zelenszkij elnök kormányzását, amelyet egyenesen fasiszta rezsimnek nevezett. Amikor az ügyész a bíróságon megjegyezte, hogy Timosenko szabadon elhagyhatná Ukrajnát, a politikus azt válaszolta: addig marad az országban, amíg „Ukrajna meg nem szabadul ettől a fasiszta rendszertől”.

„Janukovics idején sem hagytam el az országot, pedig tudtam, hogy börtönbe kerülhetek. Most is itt maradok Ukrajnában mindaddig, amíg ez a ténylegesen fasiszta rezsim fennáll”

– jelentette ki.

Timosenko ugyanazon a bírósági ülésen azt is elmondta, ki szivárogtatta ki a korrupcióellenes hatóságoknak azokat a hangfelvételeket, amelyek a beszélgetéseit tartalmazták. Állítása szerint az informátor Igor Kopitin volt, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője.

Korábban már beszámoltunk arról is, milyen politikai és jogi háttér áll a Timosenko elleni korrupcióellenes eljárás mögött.

Timosenko részt vett azon a megbeszélésen, ahol Zelenszkij eltávolítása volt a téma

A Politico arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök tanácsadói titkos tárgyalásokat folytattak az ukrán ellenzék politikusaival. A hírt Julija Timosenko és Petro Porosenko is megerősítette. A lap szerint négy Trump-közeli tanácsadó egyeztetett olyan ukrán politikusokkal, akik ellenzékben vannak Volodimir Zelenszkij elnökkel szemben.

A Politico úgy fogalmaz: Washington fokozza a nyomást Zelenszkijre, hogy mondjon le, miközben politikai riválisai tárgyalásokat folytatnak Trump csapatával.

Ukrán parlamenti képviselők és egy republikánus külpolitikai szakértő szerint a tárgyalásokon Julija Timosenko és Petro Porosenko is részt vett.

Trump környezetében úgy vélik, hogy Zelenszkij bármilyen választást elveszítene, mivel az ukrán társadalom belefáradt a háborúba, és egyre nagyobb az elégedetlenség az elszabadult korrupció miatt.

A cikk szerint a választások kulcsszerepet játszanak minden jelenleg tárgyalt béketervben. A tervek szerint elnökválasztást tartanának egy ideiglenes tűzszünet után, még az átfogó béketárgyalások megkezdése előtt.

Egy vezető republikánus külpolitikai szakértő a Politicónak azt mondta: „Porosenko és Julija is tárgyal a trumpistákkal, és úgy próbálják bemutatni magukat, mint olyan politikusok, akikkel könnyebb lenne együtt dolgozni – és akik hajlandók lennének elfogadni olyan dolgokat is, amelyeket Zelenszkij elutasít.”

Ahogy korábban a hirado.hu megírta

Trump azon döntése, hogy ideiglenesen felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, tovább erősítette az ukrán politikusok és az amerikai elnök köre közötti kapcsolatokat.

A Politico szerint Timosenko az elmúlt hetekben más pártok képviselőit próbálta átcsábítani saját frakciójába, azt állítva, hogy Zelenszkijnek hamarosan nem marad más választása, mint választásokat kiírni, ami szerinte kiváló lehetőséget teremtene egy új parlamenti többség kialakítására.

A Politico végül megjegyzi: a háborús időkben megszokott nemzeti összezárás hatása gyengül, ahogy egyre reálisabbá válik a Kijev és Washington közötti kapcsolatok megromlásának következménye.

Kiemelt kép: Julija Timosenko (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)