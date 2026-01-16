Egy norvég bíróság harminc év börtönbüntetéssel sújtotta a 2022-es oslói terrorcselekmény kitervelőjét

Norvégiában egy bíróság harminc év börtönbüntetésre ítélte pénteken egy oslói bárnál 2022-ben elkövetett, két halálos áldozattal járó lövöldözés kitervelőjét.

A norvég állampolgárságú Arfan Bhattit annak ellenére találta bűnösnek a testület, hogy a férfi a merénylet idején Pakisztánban tartózkodott. Bhattit 2024-ben adták ki a pakisztáni hatóságok Norvégiának, ahol azonnal őrizetbe vették.

A perben részt vevő két törvényszéki pszichiátriai szakértő beszámíthatónak nyilvánították a vádlottat, bár hozzátették, hogy Bhatti disszociatív személyiségzavarban szenved, és emellett a pszichopátia jeleit mutatja.

A tárgyaláson a férfi ártatlannak vallotta magát.

A két halálos áldozatot követelő, 21 sebesülttel járó lövöldözést Oslo egyik jól ismert melegbárjában és környékén egy iráni származású norvég állampolgár, Zaniar Matapour követte el 2022. június 25-én. Matapourt a bíróság tavaly bűnösnek találta terrorcselekmény elkövetésében és szintén harminc év börtönbüntetésre ítélte.

A hatóságok eljárását vizsgáló független bizottság 2023-ban azt közölte, a rendőrség megelőzhette volna a merényletet, ha komolyabban vesz egy, az esettel kapcsolatos, külföldi titkosszolgálattól érkező előzetes figyelmeztetést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)