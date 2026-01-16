Brüsszel egy évvel meghosszabbította a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád támogatóival szembeni szankciókat

A döntés értelmében a jegyzékben szereplő személyek és szervezetek vagyonát befagyasztják, az uniós állampolgárok és vállalatok pedig nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzeszközöket.
Az érintett magánszemélyekkel szemben ezen felül be- és átutazási tilalom van az Európai Unió tagállamaiban.
Az éves felülvizsgálat eredményeként a tanács egy elhunytat törölt a szankciós listáról, amelyen 11 magánszemély és három szervezet szerepel jelenleg.
A tanács 2024. január 19-én hozta létre a szankciós rendszert, amely kiegészíti a terrorszervezetekkel szemben korábban bevezetett jogi szabályozást.
A Európai Tanács 2025. december 18-i következtetéseiben üdvözölte az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2803-as határozatát, amely előirányozta egy béketanács és egy ideiglenes nemzetközi stabilizációs erő létrehozását a Gázai övezeti konfliktus lezárását célzó átfogó terv részeként. A testület felszólította az érintett feleket a határozat teljes körű végrehajtására.
