„Brigitte-nek kemény keze van”: bevérzett szemmel szónokolt Macron

Vérben forgó jobb szemmel jelent meg Emmanuel Macron csütörtökön az Istres nevű stratégiai légibázison tartott újévi köszöntőjén. A fegyveres erők előtt elmondott, főleg Grönlanddal foglalkozó beszédével a szokásosnál nagyobb terjedelemben foglalkozott szinte az egész francia sajtó és a világsajtó egy része is – ez az érdeklődés pedig legalább annyira a szólt a startégiai fontosságú sziget jelentősége mellett Macron titokzatos sérülésének.
Beszédét Macron is azzal kezdte, hogy igyekezett magyarázatot adni sérülésére: „Elnézést kérek szemem esztétikátlan megjelenéséért. Ez csak valami jelentéktelen dolog” – idézi a Le Parisien. Az elnök könnyedébb hangon hozzátette: „Tekintsék ezt egyszerűen a tigris szemére való utalásnak. Akik értik a utalást, azok tudják, hogy ez az elszántság jele.”
Ki a „Tigris?”
Lehet, hogy az elnök számára egyértelműnek tűnt ez az utalás, de
a francia sajtó tegnap óta azt találgatja, mire célozhatott.
„Utalás Georges Clemenceau-ra, akit Tigrisnek becéztek, és aki az első világháború alatt a francia elszántság jelképe volt? Vagy Rockyra, az olasz-amerikai bokszolóra, akit Sylvester Stallone színész tett halhatatlanná „A tigris szeme” (Rocky III ) című filmjében?” – morfondírozott a baloldali Le Monde.
Bár a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét tisztelő francia lapok – épp úgy, mint az eseményről beszámoló angolszász sajtó – nem emlegette föl a Brigitte Macron által korábban. a kamerák kereszttüzében férjének lekent pofont, az EurAsia Daily című orosz lap nem kertelt.
Brigitte-re gyanakszanak
„Brigitte megint? Macron vérben forgó szemmel jelent meg a nyilvánosság előtt” című cikkében a lap felidézi: tavaly tavasszal egy videó keringett a médiában, amelyen Macron pofont kapott a feleségétől, abban a pillanatban, amikor kinyílt az elnöki repülőgép ajtaja.
Mint arról a hirado.hu is beszámolt, a francia vezető, láthatóan nem számítva erre, másodpercekig tátott szájjal állt. Egy idő után egy másik videó is megjelent, amelyen az ingerült Brigitte Macron visszautasítja férje kezét.
Az internetes mémekben és a cikkek hozzászólásaiban rögtön szárnyra keltek a találgatások. „Határozottan úgy tűnik, Brigitte-nek kemény keze van!” – posztolta egy olvasó az elnök titokzatos sérüléséről szóló Le Figaro-cikkhez. A többnyire gunyoros hangvételű posztok és mémek változatosan közelítik meg a témát, ám egyik sem Clemenceau-ról szól.
Kiemelt kép: Istres, 2026. január 15. Emmanuel Macron francia elnök beszél az istres-i légi támaszponton szolgáló katonák előtt 2026. január 15-én. „Száll egy pofon a szélben?” (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Philippe Magoni)