„A venezuelai nép nevében tettem” – Trumpnak adta Nobel-díját az ellenzéki politikus

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Machado csütörtökön a Fehér Házban találkozott Trumppal, közel két héttel azután, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolas Maduró venezuelai elnököt.
A találkozóról – amelynek megtörténtét a Fehér Ház szóvivője részletek közlése nélkül megerősítette – Machado rendkívül pozitívan nyilatkozott. „Nagyon jól sikerült” – mondta. „Rendkívül hálás vagyok a lehetőségért, hogy beszélhettem Trump elnökkel. Ez olyasmi volt, amire már nagyon régóta vágytam.”
„Hatalmas felelősség volt, mert a venezuelai nép nevében tettem meg” – tette hozzá.
Machado, aki régóta Maduro egyik legélesebb kritikusa, nyíltan támogatta Trump példátlan lépését a megbukott venezuelai vezető eltávolításában, és emiatt neki tulajdonította a történelmi elfogást, amiért a díjat is átadta. „Megérdemli. Nagyon érzelmes pillanat volt” – mondta Machado a díj átadásáról, majd hozzátette:
„[A venezuelaiak] rendkívül hálásak mindazért, amit tett – nemcsak a venezuelai nép szabadságáért, hanem szerintem az egész féltekéért”.
Trump a Fox News beszámolója szerint láthatóan elégedetten és meghatódva fogadta Machado gesztusát. „Nagy megtiszteltetés volt ma találkozni María Corina Machadóval, Venezuelából. María átadta nekem a Nobel-békedíját az általam végzett munkáért. Igazán csodálatos, a kölcsönös tisztelet gesztusa” – írta az elnök egy Truth Social-bejegyzésben.
Néhány nappal korábban Machado már beszélt arról, hogy átruházná a díjat Trumpra, ám ezt a Norvég Nobel Intézet múlt pénteken elutasította. „Miután egy Nobel-díjat kihirdetnek, azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni. A döntés végleges, és mindörökre érvényben marad” – írta közleményében az intézet.
Mivel tehát a díjat hivatalosan nem lehet átruházni, Machado végül ajándékként adta át azt Trumpnak.
Trump korábban már beszélt arról, hogy szerinte jogosult lenne a Nobel-békedíjra. Korábban azt állította, minden egyes háborúért, amelyet lezárt, külön díj járna neki. „Tudja, ha nyolc háborút megszüntet, elméletben mindegyikért járna egy Nobel-díj” – mondta a Fox Newsnak.
Kiemelt kép: Donald Trump és María Corina Machado a Fehér Házban (Forrás: X.com)