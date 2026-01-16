„A venezuelai nép nevében tettem” – Trumpnak adta Nobel-díját az ellenzéki politikus

Donald Trumpnak ajándékozta Nobel-békedíját a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado, aki a Fox & Friends című műsorban elmondta: a díjat a venezuelai nép nevében adta át, elismerve azt a történelmi munkát, amelyet szerinte az amerikai elnök végzett Venezuela felszabadításáért Nicolás Maduro diktátor uralma alól.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Machado csütörtökön a Fehér Házban találkozott Trumppal, közel két héttel azután, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolas Maduró venezuelai elnököt.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump a Fehér Házban fogadta María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt

A találkozóról – amelynek megtörténtét a Fehér Ház szóvivője részletek közlése nélkül megerősítette – Machado rendkívül pozitívan nyilatkozott. „Nagyon jól sikerült” – mondta. „Rendkívül hálás vagyok a lehetőségért, hogy beszélhettem Trump elnökkel. Ez olyasmi volt, amire már nagyon régóta vágytam.”

„Hatalmas felelősség volt, mert a venezuelai nép nevében tettem meg” – tette hozzá.

Machado, aki régóta Maduro egyik legélesebb kritikusa, nyíltan támogatta Trump példátlan lépését a megbukott venezuelai vezető eltávolításában, és emiatt neki tulajdonította a történelmi elfogást, amiért a díjat is átadta. „Megérdemli. Nagyon érzelmes pillanat volt” – mondta Machado a díj átadásáról, majd hozzátette:

„[A venezuelaiak] rendkívül hálásak mindazért, amit tett – nemcsak a venezuelai nép szabadságáért, hanem szerintem az egész féltekéért” .

🚨 JUST IN: Venezuelan Maria Corina Machado dedicates her Nobel Peace Prize to PRESIDENT TRUMP, even offering to SHARE it with him “I dedicated it to Trump the second I won it! If I thought he deserved it back in October, imagine NOW after he CRUSHED Maduro!” pic.twitter.com/rkOW7yLeUL — Nick Sortor (@nicksortor) January 6, 2026

Trump a Fox News beszámolója szerint láthatóan elégedetten és meghatódva fogadta Machado gesztusát. „Nagy megtiszteltetés volt ma találkozni María Corina Machadóval, Venezuelából. María átadta nekem a Nobel-békedíját az általam végzett munkáért. Igazán csodálatos, a kölcsönös tisztelet gesztusa” – írta az elnök egy Truth Social-bejegyzésben.

Néhány nappal korábban Machado már beszélt arról, hogy átruházná a díjat Trumpra, ám ezt a Norvég Nobel Intézet múlt pénteken elutasította. „Miután egy Nobel-díjat kihirdetnek, azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni. A döntés végleges, és mindörökre érvényben marad” – írta közleményében az intézet.

Mivel tehát a díjat hivatalosan nem lehet átruházni, Machado végül ajándékként adta át azt Trumpnak.

Trump korábban már beszélt arról, hogy szerinte jogosult lenne a Nobel-békedíjra. Korábban azt állította, minden egyes háborúért, amelyet lezárt, külön díj járna neki. „Tudja, ha nyolc háborút megszüntet, elméletben mindegyikért járna egy Nobel-díj” – mondta a Fox Newsnak.

Kiemelt kép: Donald Trump és María Corina Machado a Fehér Házban (Forrás: X.com)