Vlagyimir Putyin: A válságot az orosz érdekek semmibe vétele okozta

„Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat hoztak létre Moszkva biztonságának szempontjából” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban adott interjút a Reuters hírügynökségnek Donald Trump amerikai elnök, aki arról beszélt: Vlagyimir Putyin kész megállapodást kötni a háború lezárásáról, Ukrajna kevésbé. „Azt hiszem, (Putyin) kész megállapodást kötni. Úgy gondolom, Ukrajna kevésbé kész erre” – állította Trump, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij elnök hátráltatja a folyamatot.

„Rá kell vennünk Zelenszkij elnököt, hogy beleegyezzen”

– fogalmazott.

Vlagyimir Putyin szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem biztosítható csak egyesek számára, mások biztonságának rovására. „Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban. Ennek az alapvető, létfontosságú elvnek a figyelmen kívül hagyása soha nem vezetett semmi jóra és nem is fog vezetni.”

„Ezt jól példázza az Ukrajna körüli válság, amely a közvetlen következménye annak, hogy éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos érdekeit, és célzottan törekedtek biztonságunk veszélyeztetésére, a NATO-blokknak az orosz határokhoz való közelítésére”

– hangoztatta az orosz vezető. Megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljainak elérését Ukrajnában. Azt is hangoztatta, hogy Oroszország támogatja az ENSZ központi szerepének megerősítését a világ ügyeiben. Putyin csütörtökön 34 újonnan érkezett külföldi nagykövet hitelesítő okmányait vette át a moszkvai Kremlben.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)