Trump szerint Putyin kész a békemegállapodásra, Zelenszkijt kell valahogy rávenni, hogy ne akadályozza tovább a folyamatot

Vlagyimir Putyin kész megállapodást kötni a háború lezárásáról, Ukrajna kevésbé – mondta Donald Trump amerikai elnök január 14-én a Reutersnek.

„Azt hiszem, (Putyin) kész megállapodást kötni. Úgy gondolom, Ukrajna kevésbé kész erre” – állította Trump, hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij elnök hátráltatja a folyamatot. „Rá kell vennünk Zelenszkij elnököt, hogy beleegyezzen” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok nyitott-e biztonsági garanciák nyújtására Ukrajnának, Trump nem zárta ki ezt a lehetőséget.

„Ha sikerül megállapodást kötni, segítenénk. Ukrajna és Oroszország havonta körülbelül 30 ezer katonát veszít el összesen. Most Európa is segíteni fog ebben”

– mondta.

Trump és Zelenszkij legutóbb december 28-án Floridában találkozott, ahol mindketten eredményesnek nevezték a megbeszéléseket.

A tárgyalások kapcsán egy fehér házi tisztviselő a Kyiv Independentnek elmondta: „Az elmúlt hetekben (Trump) csapata jelentős előrelépést tett az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezése érdekében.” Mint a hirado.hu megírta, Ukrajna nyitott volt jelentős engedményekre, többek között arra, hogy elhalassza a NATO-tagságot, amennyiben erős biztonsági garanciákat kap, illetve csapatokat vonjon ki a potenciális szabad gazdasági övezetekből, miközben a Kreml követelte Kijevtől a csapatok kivonását Kelet-Ukrajna Donyeck megyéjéből. Zelenszkij elmondta, hogy a szabad gazdasági övezetet potenciális opciónak tekintik.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián tartott sajtóértekezletük előtt 2025. december 28-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)