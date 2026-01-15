„Partra szálltak” a francia csapatok Grönlandon: 15 fő riaszthatja el Trumpot

A sarkvidékek és óceánok nagykövete szerint tizenöt francia katona érkezett Grönland fővárosába Nuukba – számolt be a FranceInfo rádió. Finnország két, Hollandia egy katonatiszttel indít grönlandi offenzívát.

Olivier Poivre d’Arvor nagykövet a francia rádióban kijelentette, hogy a francia haderő alpesi vadászai megérkeztek a grönlandi Nuukba. A francia katonai jelenlét az „Arctic Endurance” művelet keretében valósul meg. Ez egy európai katonai misszió, amelyet több NATO-ország, köztük Svédország, Németország és Norvégia indított meg.

Az európai katonák amerikai fenyegetéssel szembeni kiküldése „eddig példa nélküli” – vélekedett a nagykövet. „Ez egy erős politikai jelzés: azt mondták, hogy Európa nem sieti el a dolgokat, de ez nem is annyira igaz” – tette hozzá.

Egy katonával „rohamoz” Hollandia

Franciaország 15 főt küldött Grönladra; a nem túl nagy látogatottságú nuuki nemzetközi repülőtér napi utasforgalma 175 fő körül van. A nem túl magas számú francia „erőkhöz” a tervek szerint újabb „kontingensek” csatlakoznak. Finnország két katonai összekötő tisztet küld Grönlandra, hogy tanulmányozzák a kiképzési tevékenységek lehetőségeit – erről számolt be csütörtökön a finn védelmi minisztérium. Hollandia szintén csütörtökön jelentette be, egy északi-sarki katonai gyakorlat részeként a holland védelmi Minisztérium

egy, azaz egy darab haditengerészeti tisztet

küld a grönlandi misszióba.

French troops, including Foreign Legion mountain commandos and naval/air forces, regularly train in Greenland for Arctic operations to build capabilities for extreme cold weather, with recent large exercises like „Arctic Light 2025” highlighting this ongoing presence pic.twitter.com/m0RWizsDxl — Lt-JL🇫🇷⚓ (@LTJL2024) January 14, 2026

Moszkvának sok

Az orosz diplomácia mindeközben „komoly aggodalmát” fejezte ki a Grönlandra küldött illetve oda telepítendő további NATO-csapatokról szóló bejelentések miatt, miután a Fehér Házban megbeszélést tartottak a dán, a grönlandi és az amerikai vezetők.

„Ahelyett, hogy konstruktív munkát végezne a meglévő intézményeken, különösen az Északi-sarkvidéki Tanácson belül, a NATO az Északi-sarkvidék gyorsított militarizálásának útját választotta, miközben Moszkva és Peking növekvő fenyegetésének képzeletbeli ürügyével erősíti ottani katonai jelenlétét” – ítélte el fejleményeket a brüsszeli orosz nagykövetség.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig aláhúzta: „Szolidaritást vállalunk Kína álláspontjával abban, hogy az Oroszország és Kína Grönland körüli, bizonyos tevékenységeire való hivatkozások elfogadhatatlanok, mint a jelenlegi eszkaláció okai”.

Donald Trump szerdán azt nyilatkozta:

„hisz abban, hogy megoldást találnak”

Grönland ügyében, amelyre nemzetbiztonsági okokból vágyik. „Nagyon jó kapcsolatom van Dániával, és meglátjuk, hogyan alakul ez az egész. Azt hiszem, megoldást találnak majd” – mondta újságíróknak a Fehér Házban.

Kiemelt kép: A grönlandi parlament, az Inatsisartut épülete a fővárosban, Nuukban 2025. március 13- án. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen)