Minneapolisban ismét összecsaptak a bevándorlási hatóság ellen tüntetők és a rendvédelmi erők

Minneapolisban csütörtökre virradóra ismét összecsaptak az amerikai bevándorlási hatóság ellen tüntetők és a rendvédelmi erők ügynökei.

A hatóságok könnygázt és paprikaspray-t használtak az erőszakossá vált tiltakozókkal szemben, akik napok óta követelik az illegális bevándorlók és bűnelkövetők letartóztatására indított szövetségi hatósági intézkedések leállítását.

Előzőleg, szerdán a Bevándorlási- és Vám-végrehajtás egy ügynöke ismét fegyver használatára kényszerült, amikor egy illegális bevándorlóval szemben indított letartóztatás során a venezuelai gyanúsított és társai rátámadtak a tisztre. A beszámolók szerint a támadók hólapátot használtak, amire reagálva a szövetségi ügynök lábon lőtte egyiküket.

Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a tüntetésen történteket „törvénytelennek” minősítette, miután a tüntetők tűzijátékpatronokat dobtak az intézkedő szövetségi ügynökök felé.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója békés demonstrációra kérte a helyieket szerdán, a lövöldözést követően, ugyanakkor megértéséről biztosította a tömeget a haragja miatt. „Dühös vagyok. Amit Donald Trump akar, az az erőszak az utcán” – fogalmazott, kijelentve, hogy Minnesota az „igazság, a közösség és a béke szigete” akar maradni. Egyben megismételte követelését, hogy a szövetségi bevándorlási hatóság emberei hagyják el Minnesota államot.

Donald Trump elnök csütörtökön a közösségi médiában megjelent bejegyzésében kilátásba helyezte, hogy életbe lépteti a zendülés esetére szóló szövetségi törvényt (Insurrection Act), amely a belső biztonságot fenyegető cselekmények esetén a katonaság mozgósítására ad jogkört az elnök számára. A Truth Social közösségi oldalon megjelent bejegyzése szerint az elnök élni fog a törvény adta eszközzel, amennyiben „Minnesota korrupt politikusai nem engedelmeskednek a törvénynek, és nem állítják meg a professzionális agitátorokat és lázadókat”.

Minneapolisban és környékén a múlt héten vált különösen feszültté a helyzet a szövetségi hatóságok, valamint a helyi politikai vezetők és az általuk támogatott tüntetők között.

Múlt szerdán egy tüntető aktivistát agyon lőtt egy bevándorlási ügynök. A 37 éves Renee Good autójával akadályozta a szövetségi bevándorlási rendészet járműveit, majd, amikor a hatósági emberek felszólították, hogy szálljon ki az autóból, a nő megpróbált elhajtani az ügynök tüzet nyitott és a szélvédőn keresztül eltalálta.

