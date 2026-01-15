Minden irányból történő előre nyomulásról adott jelentést az ukrajnai frontszakaszokon Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök – írja a RIA Novosztyi. Mindeközben folyamatosan közelítenek a stratégiai fontosságú Szlavjanszk erődváros felé az oroszok.

Az orosz fegyveres erők minden területen sikeresen előre nyomulnak a különleges hadműveleti zónában, közölte Valerij Geraszimov, aki arról beszámolt: az ukrán fegyveres erők nem számolnak veszteségekkel, próbálják megállítani a középső hadseregcsoport offenzíváját, de elmondása szerint kudarcot vallanak. Azzal folytatta, hogy az orosz egységek megsemmisítik az ellenséget a Donyeck megyei Konsztantyinovkában, valamint Krasznoarmejszk és Dimitrov elfoglalása után újabb offenzívát indítanak. Valerij Geraszimov arra is felhívta a figyelmet, hogy

a déli hadseregcsoport egységei Szlavjanszk erődváros felé haladnak.

Huljajpole elfoglalása után – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – a Vosztok csoport előrenyomul a Zaporizhzsia régióban, és bővíti a biztonsági zónát a dnyipropetrovszki régióban, míg a Dnipro egységek tovább haladnak Zaporizzsja megyében. Mindeközben az északi hadseregcsoport a harkivi területen és Szumiban nyomult tovább, utóbbi régióban január eleje óta két falut foglaltak el, Grabovszkojét és Komarovkát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)