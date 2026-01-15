Internetes csalásokban vehetett részt az új ukrán védelmi miniszter, állítólag Zelenszkijnek köszönhetően kerülte el a büntetést

Egy beszámoló szerint a frissen kinevezett ukrán honvédelmi miniszter telefonos csalókkal állt kapcsolatban. Mihajlo Fedorov kivételével a csaló bűnbanda minden tagját, a bűncselekmény valamennyi érintettjét elítélték, a tárcavezető állítólag Zelenszkijnek köszönhette, hogy elkerülte a börtönt.

A gazeta.ru portál a SHOT nevű Telegram-csatorna beszámolójára hivatkozva írt arról, hogy a frissen kinevezett ukrán honvédelmi miniszter telefonos csalókkal állhatott kapcsolatban.

Kapcsolódó tartalom Kinevezte az ukrán parlament az új védelmi minisztert Az előterjesztést 277 képviselő támogatta.

A csatorna tette közzé a Dnyiproi Kiberrendőrség büntetőeljárási anyagait, amelyek arra utalnak, hogy

Mihajlo Fedorov az egyik csaló csoport tagja volt.

A tudósítás szerint 2022 előtt egy zaporizzsjei csoport létrehozott egy weboldalt, amely egy egyedi gyors fogyókúrás módszert, az „Innocentert” népszerűsítette, fiktív fogyókúrás termékeket árulva.

A SHOT azt állítja, hogy

Fedorov kulcsszerepet játszott ebben a rendszerben.

A Dnyiproi Kiberrendőrségnek sikerült lelepleznie és őrizetbe vennie a call center alkalmazottait. Fedorov kivételével az összes érintettet elítélték az ukrán Büntető Törvénykönyv 190. cikkelyének 3. része, különösen nagy értékre elkövetett csalás alapján” – jelentette a Telegram csatorna.

A csatorna szerint

Mihajlo Fedorov csak Volodimir Zelenszkijnek ukrán elnöknek köszönhetően kerülte el a börtönt.

A wikipédián elérhető életrajza szerint a 35. életévét jövő szerdán betöltő Mihajlo Fedorov a 2019-es ukrán elnökválasztást követően lett Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója, 2019. augusztusában pedig kinevezték a Honcsaruk-kormány digitális transzformációért felelős miniszterévé és egyben tavaly július óta Ukrajna miniszterelnökének első helyettese.

A gazeta.ru a beszámolóban felidézte, hogy az orosz-ukrán háború 2022 február végi kitörését követően Mihajlo Fedorov nyilvánosan felszólította az Apple vezérigazgatóját, Tim Cookot, hogy állítsa le az Oroszországba irányuló termékek szállítását és korlátozza az orosz felhasználók hozzáférését az App Store-hoz.

Ugyanazon a napon tweetelt a SpaceX alapítójának, Elon Musknak, amelyben hozzáférést kért a Starlink műholdas internethez Ukrajna számára. Másnap Musk bejelentette, hogy a szolgáltatás megkezdte működését az országban. A következő hónapokban az ukrán fél mintegy 25 ezer Starlink terminált kapott, Fedorov pedig azt is állította, hogy közvetlen kapcsolatot tart Elon Muskkal.

2023 tavaszán Fedorov kezdeményezte a Mundfish számítógépes videójáték, az Atomic Heart ukrajnai forgalmazásának megtiltását és kijelentette, hogy a projekt, amely a Szovjetunió alternatív történelmi változatában zajlik az 1950-es években, az orosz digitális propaganda elemeit tartalmazza.

Kiemelt kép: Mihajlo Fedorov, ukrán honvédelmi miniszter – Fotó: Wikipedia