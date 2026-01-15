Felmentették a népszerű baloldali modellt az utóbbi évek legnagyobb olasz botrányában

A milánói büntetőbíróság szerdán felmentette Chiara Ferragni olasz modellt, divatbloggert és üzletasszonyt az úgynevezett pandorogate-botrányban elkövetett csalás vádja alól.

A botrány az utóbbi évek egyik, ha nem a legnagyobb sajtófigyelmet kapott botrány volt Olaszországban, és a politikától sem volt mentes: olyan szereplők is megszólaltak az ügyben, mint Giorgia Meloni olasz kormányfő vagy Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánykoalíciós párt vezetője.

Az ügy lényege az volt, hogy Chiara Ferragni modell, influnszer a Balocco által gyártott olasz karácsonyi finomságot, a pandorót (olasz ünnepi édes kalács), valamint húsvéti tojásokat népszerűsített félrevezető módon a közösségi médiában 2021-ben és 2022-ben.

Az influenszer ugyanis azt mondta a fogyasztóknak, hogy az édesség megvásárlásával jótékonysági célokat támogatnak – holott az általa említett adományt (ez 50 ezer euró volt) valójában már hónapokkal korábban átadták; az eladásokból befolyó bevételtől nem függött, hogy mennyi pénzt adnak jótékonysági célokra. Ferragni cégei több mint egymillió eurót kerestek a kampánynak köszönhetően.

A botrány csak később, 2023 végén robbant ki. A történtek miatt a versenyhatóságok több mint 1,4 millió euró bírságot szabtak ki Ferragnire és Baloccóra, azonban az ügy jogi dimenziója ezzel még nem ért véget: az üzletasszony-influenszer és társa ellen súlyos csalás miatt emeltek vádat. Chiara Ferragni a bírósági eljárás alatt végig tagadta, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el, az ügyészek viszont 20 hónapos börtönbüntetést kértek rá.

A szerdán tartott ítélethirdetésen Ilio Mannucci bíró egyrészt elutasította az ügyészek által hivatkozott súlyosbító körülményt – súlyos csalásról simán csalássá minősítette át a vádat –

és jogerősen felmentette Ferragnit és társait a nagy sajtófigyelem mellett zajló tárgyaláson.

Mindebben szerepe volt annak is, hogy korábban a Ferragnit bepanaszoló fogyasztói csoport visszavonta az ellene felhozott panaszt, miután megállapodtak arról, hogy a modell kártérítést fizet a fogyasztóknak, és pénzt adományoz egy, a nemi erőszak áldozatául esett nőknek segítő jótékonysági szervezetnek. Mindemellett az ügy azt eredményezte, hogy az olasz influenszereknek most már szigorúbb szabályokat kell betartaniuk, és nagyobb átláthatóságot biztosítsanak adománygyűjtő kezdeményezéseikben – írta a BBC.

Giorgia Meloni és Matteo Salvini sem maradt néma az ügyében

A Politico azt ítélettel kapcsolatban azt is felidézte, hogy Ferragni és korábbi férje, a rapper Fedez Olaszország legbefolyásosabb „instapárja” volt,

és olyan progresszív ügyeket támogattak, mint az LGBTQ+-jogok, amiért gyakran éles kritikát kaptak Giorgia Meloni miniszterelnöktől és az olasz jobboldaltól.

A pár – részben valószínűleg a botrány miatt – 2024-ben elvált, Ferragni pedig azóta igyekszik valamivel nagyobb távolságot tartani a közélettől.

Mint említettük, a pandorogate politikai hullámokat is vetett: amint a botrány kipattant, Giorgia Meloni miniszterelnök rossz példaképnek nevezte Ferragnit. „Az igazi példaképek nem azok az influenszerek, akik rengeteg pénzt keresnek azzal, hogy drága panettonikat reklámoznak azt állítva, hogy jótékonysági célokat szolgálnak” – mondta Meloni egy 2023-as politikai gyűlésen. Hónapokkal később, 2024-ben az olasz kormányfő benyújtott egy törvényjavaslatot – amelyet azóta is Ferragni-törvényként emlegetnek –, amely közvetlenül azokat az influenszereket vette célba, akik efféle marketingkampányokkal tévesztik meg rajongóikat.

Érdekesség, hogy a kormányfővel szemben Meloni helyettese, Matteo Salvini a botrányban már Ferragni védelmére kelt, mondván: megdöbbentette az influenszer és családja ellen irányuló rosszindulat és harag.

Az egykori férje elkezdett a jobboldal felé közeledni – miközben korábban még a kábszerezést népszerűsítette

A botrány érdekes hozadéka lett az is, hogy Ferragni egykori férje, Fedez, aki eddig rendre a jobboldalt kritizálta, provokálta, és a baloldalnak kedves ügyeket képviselt (sokszor népszerűsítette például a kábítószer-fogyasztást, sőt, egyszer élő adásban is rágyújtott egy füves cigarettára) váratlanul elkezdett közeledni a jobboldal felé.

A rapper többek közt Matteo Salvini felé kezdett el közeledni, akiről azt mondta: „Ő volt az egyetlen, aki igazi empátiát tanúsított irántam. Pedig nagyon eltérő véleményünk volt, és a múltban mindenféle dolgot mondtunk egymásról.” Az utóbbi időben pedig egyre gyakrabban jelenik meg jobboldali személyiségek mellett, és részt vett a vezető kormánypárt, a Forza Italia ifjúsági kongresszusán is.

Kiemelt kép: Chiara Ferragni 2021-ben (Forrás: Wikimedia Commons)