Elhunyt Jórgosz Vasziliu volt ciprusi elnök, aki az 1956-os forradalomban is részt vett

94 éves korában elhunyt Jórgosz Vasziliu egykori ciprusi elnök, aki fiatalkorában Magyarországon tanult és ezáltal résztvevője volt az 1956-os forradalomnak is.

Jórgosz Vasziliu hosszan tartó betegség után hunyt el, miután már karácsony óta kórházban ápoltak a ciprusi Nicosia városában. A hírt felesége jelentette be a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

„Két év szenvedés után szeretett Jórgoszom, aki 59 éve az élettársam, ma este csendben, karjaimban hunyt el az Általános Kórházban. Nehéz megválni ettől az embertől, aki kiváló férj és apa volt, egy olyan ember, aki tele volt kedvességgel és szeretettel a hazája és a népe iránt” – írta bejegyzésében a volt elnök felesége, Andrúlla Vaszilíu.

Az 1956-os forradalom résztvevője volt, de pár éve kiderült, hogy az ÁVH-nak is jelentett

Mint az Euronews felidézte, Jórgosz Vaszilíu a Ciprusi Köztársaság harmadik elnöke volt Makariosz érsek (1960–1977) és Szpirosz Kiprianou (1977–1988) után, Glafkosz Kleridész előtt. Köztársasági elnökké 1988 februárjában választották meg, hivatali ideje 1993-ban járt le.

Vaszilíu 1931. május 20-án született Famagusztában, apja szemész, édesanyja fogorvos volt.

Középiskolai tanulmányai után közgazdaságtant tanult a genfi, a bécsi és a budapesti egyetemen. A Budapesti Egyetemen közgazdaságtanból doktorált.

Magyarországon töltött évei alatt kapcsolatba került a biztonsági szolgálatokkal is. A Rákosi-korszakban a kémelhárítás ügynöke volt diákként, a Kádár-korszakban pedig rendszeresen jelentett az ÁVH-nak görög menekültekről, saját barátairól és ismerőseiről.

Mindemellett azonban részt vett az 1956-os forradalomban is.

Elmondása szerint 1955-re ugyanis a nyugati sajtótermékekből származó információk, valamint személyes tapasztalatai – különösen a Rajk-per miatt – kiábrándult a kommunistákból. Jórgosz Vaszilíu alapító tagja lett a Petőfi Körnek is 1956-ban, aktívan részt vett a szervezet munkájában.

A forradalom kezdetén ott volt a Magyar Rádió épületénél is, amikor kitört az első tűzharc. A fegyveres cselekményekben nem vett részt, de a forradalom napjait az utcán töltötte.

1957 elején – kihasználva ciprusi származásával járó brit állampolgárságát – Londonba utazott és kicsempészte a Hungaricus című röpiratot. A megtorlás első éveiben Magyarországon maradt, ám 1959-re eldöntötte, hogy elhagyja az országot, azonban még a távozás előtt letartóztatták és két napig fogva tartották a röpirat kicsempészése miatt. A börtönbüntetést végül külföldi állampolgársága miatt elkerülte, de a pártból kizárták. Disszertációját még befejezhette Magyarországon, de 1960-ban elhagyta az országot.

Később közgazdászként, piackutatóként dolgozott a Reed Paper Groupnál az Egyesült Királyságban, majd 1962-ben visszatért Ciprusra, ahol megalapította a Közel-Keleti Kutatóközpontot (M.E.M.A.). Ennek elnöke és főigazgatója volt 1988-ig, amikor köztársasági elnökké választották.

Az 1988. februári elnökválasztáson független jelöltként indult. Ellenfelei az akkori köztársasági elnök, Szpirosz Kiprianu, Glafkosz Klirídisz és Vaszosz Liszarídisz voltak. Az 1988. február 14-én tartott választás első fordulójában a négy jelölt közül egyiknek sem sikerült elérnie a köztársasági elnökké választáshoz szükséges, 50 százalék feletti szavazatarányt. A két befutó, Jórgosz Vaszilíu és Glafkosz Klirídisz indult a választás második fordulójában, ahol Vaszilíu nyert a szavazatok 51,63 százalékával.

Vaszilíu 1988 elejétől, elnöki mandátumának kezdetétől, valamint az Európa Tanács elnöki tisztének 1988-as átvételétől kezdve rendkívüli erőfeszítéseket tett a ciprusi válság igazságos megoldására. Elnöksége alatt kérte Ciprus az Európai Unióba való felvételt is.

Számos kapcsolatot épített ki ennek érdekében, az ENSZ főtitkárával és más ENSZ-tisztviselőkkel is folyamatos párbeszédben állt. Tárgyalásokat folytatott (az ENSZ égisze alatt) Rauf Denktash ciprusi török vezetővel. Eközben szorosan együttműködött az egymást váltó görög kormányokkal, gyakran tárgyalt a brit kormánnyal és különböző államok államfőivel is ez ügyben. Erőfeszítései az ENSZ akkori főtitkára által benyújtott rendezési tervben öltöttek testet.

Az 1993 februárjában tartott elnökválasztáson vereséget szenvedett. Miután elvesztette az elnökséget, továbbra is aktívan politizált, és 1993-ban megalapította a Szabad Demokraták Mozgalmát, amely először 1996 májusában vett részt a parlamenti választásokon, három évig még parlamenti képviselő volt 1996 és 1999 közt. Emellett az európai uniós csatlakozásnál a ciprusi tárgyalódelegáció vezetője volt, illetve ő felelt a jogharmonizációért és a közösség alapelveinek és értékrendjének elfogadása terén szükséges feladatok végrehajtásáért. E munkásságért 2002 októberében a Ciprusi Köztársaság Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki. ami az állam legmagasabb rangú kitüntetése.

Az Egyesült Királyságban, Granfieldben, a School of Management Studies docense volt, emellett a világ számos nemzetközi konferenciáján rendszeres előadóként szerepelt. A Közel-Kelet marketingjéről elsőként írt könyvet, és számos cikket publikált szakterületén nemzetközi folyóiratokban. Több évig dolgozott a Ciprusi Rádió és Televízió Alapítvány (RIK) rádió- és televízió-műsoraiban, ahol gazdasági műsorokat vezetett.

Számos egyéb tanulmány és könyv szerzője is volt, a piackutatástól kezdve különféle politikai kérdéseken át gazdasági problémákig sok mindenben kifejtette álláspontját. Az athéni és a szaloniki egyetem, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a belgrádi Közgazdasági Egyetem díszdoktora volt. Franciaország, Görögország, Ausztria, Magyarország, Egyiptom, Olaszország, Jugoszlávia, Szíria, Portugália, Olaszország, Franciaország, Görögország, Ausztria, Magyarország és Portugália is kitüntetéseket és díjakat adományozott neki.

Ezt mondta később az ’56-os forradalomról

Jórgosz Vasziliu 2016-ban Magyarországra is ellátogatott egy eseményre.

Budapest, 2016. október 27. Bódis József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, Jorgosz Vasziliu volt ciprusi köztársasági elnök, Palkovics László, az Emmi oktatásért felelős államtitkára és Török Ádám, az MTA főtitkára (b-j) a hazájuk politikai, üzleti, tudományos és kulturális életében meghatározó szerepet betöltő, egykor Magyarországon tanuló diákok részvételével zajló Nemzetközi Alumni Találkozón a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dísztermében 2016. október 27-én (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)

Az MTI akkori beszámolója szerint a volt ciprusi elnök a Nemzetközi Alumni Találkozón magyarul szólt a jelenlévőkhöz, és azt mondta: nagyon örül annak, hogy itt tanulhatott, a „forradalom egyetemén”, a Műegyetemen.

A magyar forradalom 1956-ban kezdete volt a világ megváltozásának – mutatott rá, hozzátéve: együtt remélték, hogy egy új világot lehet építeni. Olyan világot, amelyben az emberek valóban szabadok – fűzte hozzá.

Kiemelte: a magyaroknak büszkék kell lenniük arra is, mennyit adtak akár a zene, akár a műszaki tudományok területén.

Emellett a magyarországi élményeiről részletesebben is beszélt egy 1999-ben készült hosszú interjúban is.

Kiemelt kép: Jórgosz Vasziliu volt ciprusi köztársasági elnök (középen) a hazájuk politikai, üzleti, tudományos és kulturális életében meghatározó szerepet betöltő, egykor Magyarországon tanuló diákok részvételével zajló Nemzetközi Alumni Találkozón a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2016. október 27-én (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)