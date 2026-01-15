Döntött a cseh alsóház, bizalmat kapott a parlamentben Andrej Babis kormánya

Bizalmat kapott csütörtök este a prágai parlamenti alsóházban az Andrej Babis vezette új cseh koalíciós kormány.

A 200 tagú képviselőházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 199 képviselő közül a kormányprogramot 108-an támogatták, 91-en pedig ellene szavaztak. A hatályos szabályok szerint a bizalom megszerzéséhez a kormánykoalíciónak az ülésteremben jelenlévő képviselők egyszerű többségének szavazatát kellett megkapnia. A hárompárti kormánykoalíciónak 108, a két ellenzéki pártnak pedig együttesen 92 képviselője van a 200 tagú alsóházban. A parlamenti felsőház, a szenátus a kormányprogrammal nem foglalkozik.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Andrej Babis kedden ismertette kormány programját a cseh képviselőházban. Mint mondta, a kormány célja, hogy Csehország öntudatos, biztonságos és gazdaságilag erős ország, s a világon a legjobb hely legyen az élethez. Andrej Babiš beszédében az illegális migráció témáját is érintette, amely kapcsán zéró toleranciát hirdetett, hangsúlyozva, hogy mára egész Európa Orbán Viktor magyar miniszterelnök álláspontját követi ebben a kérdésben.

Ami a külpolitikát illeti, Andrej Babis leszögezte: kormányának külpolitikája a nemzeti szuverenitás alapján fog állni, és Csehország érdekeit fogja előtérbe helyezni minden területen. Megerősítette, hogy Csehország nem küld katonákat Ukrajnába, s azt mondta: bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sikerül elérnie az orosz–ukrán háború befejezését.

Kiemelt kép: Andrej Babis cseh miniszterelnök beszédet mond a parlament prágai üléstermében 2026. január 13-án, amikor bizalmi szavazást tartanak a kormányról. A legutóbbi választások eredményeképpen létrejött kormány december 15-én alakult meg. (Fotó: MTI/EPA)