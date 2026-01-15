Donald Tusk: Decemberben több kibertámadás érte a lengyel energetikai infrastruktúrát

Tavaly decemberben több, feltehetőleg orosz hátterű kibertámadás érte a lengyel energetikai infrastruktúrát, emiatt félmillió ember maradhatott volna fűtés nélkül – jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.

Tusk azt követően nyilatkozott a média képviselőinek, hogy az energiabiztonságért felelős intézmények vezetőivel egyeztetett.

Aláhúzta: a decemberi kibertámadások helyi jellegűek voltak, nem veszélyeztették az egész lengyel energetikai rendszert, és nem állt fenn a teljes áramszünet veszélye. Egyebek mellett két hőerőművet érintettek, és a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia elosztását biztosító rendszert is megcélozták.

„Ha a támadás sikeres lett volna, akár 500 ezer ember maradhatott volna fűtés nélkül”

– mondta el Tusk.

Hozzátette: nincs „egyértelmű bizonyíték, de számos jel utal arra, hogy ezeket a támadásokat az orosz titkosszolgálatokhoz közvetlenül kapcsolódó csoportok készítették elő”, amiről ő viszont „nem szeretne spekulálni”. „Inkább nincsenek kétségeink az ihletet adó forrásokról” – fogalmazott Tusk, megjegyezve: figyelembe véve a megzavarás jellegét,

„nem zárható ki, hogy részt vett benne a Lengyelországgal szemben ellenséges állam”.

A kormányfő aláhúzta: szükség van további védelmi intézkedések előkészítésére az energetika terén. Felidézte: a lengyel parlamenti alsóház jelenleg egy, a nemzeti kiberbiztonsági rendszerről szóló törvénytervezeten dolgozik. Ennek megszavazása után a kormánykoalíció arra fogja kérni a felsőházat, hogy módosítások nélkül hagyja jóvá a törvényt, és Karol Nawrocki elnököt is felszólítják, hogy a jogszabályt „haladéktalanul írja alá” – mondta el Tusk. Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter múlt héten közölte:

a lengyel energetikai rendszert idén is érték kibertámadások, tárcája ezért az energetikai infrastruktúra kibernetikai részének korszerűsítését tervezi.

Miközben a lengyel kormányfő Oroszországot teszi felelőssé, eközben Európa-szerte fokozzák a védelmi készültséget, hogy a kormányok nyíltan felkészüljenek egy esetleges fegyveres konfliktusra. Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Roderich Kiesewetter, a CDU politikusa arról beszélt a minap, hogy Németországnak más országokkal együttműködve kellene atomfegyverkezésbe kezdenie, amelyet Berlin készséggel finanszírozna.

A javaslatot hevesen ellenezte Rolf Mützenich, a szociáldemokrata SPD politikusa. Véleménye szerint még a közvetett részvétel is szembemenne a nemzetközi szerződésekkel, köztük az atomsorompó-egyezménnyel és a „kettő plusz négy” megállapodással.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn)