Bűnöző migráns késelt a németországi Media Marktban

Késsel támadt rá egy helyi Media Markt alkalmazottaira egy eritreai férfi a németországi Ulmban – írja az Index. A rendőrök figyelmeztető lövéseket adtak le a támadóra, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba. Az ügyészség vádat emelt az eritreai elkövető ellen, a rendőrség pedig elkezdte a nyomozást.

A portál német sajtóértesülésekre hivatkozva azt is írja, az egyik 25 éves bolti dolgozó állapota kritikus, a támadó elmenekült a helyszínről egy gyorsétterem felé, a hatóságok egy rövid hajtóvadászatot követően nyomára akadtak, ahol többszöri felszólítás ellenére sem tette le a fegyvert, ezért a rendőrök figyelmeztető lövéseket adtak le rá.

A lövések következtében a támadó megsérült, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba.

A hatóságok szerint a támadást egy eritreai állampolgár követte el, aki büntetett előéletű, tavaly decemberben töltötte le börtönbüntetését – írja az Index. A támadás után az ügyészség vádat emelt az eritreai férfi ellen, a rendőrség pedig elkezdte a nyomozást. A támadás helyszínét a hatóságok lezárták, akik közölték: a lakosság nincs veszélyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-EFE/Adriel Perdomo)