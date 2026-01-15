Bíróság előtt az Északi-tengeren történt halálos hajóbaleset – bemutatták a videót az incidensről

Egy bíróságon bemutatták azt a felvételt, amelyen látható, hogy 2025 tavaszán miként ütközött össze egy teherhajó egy olajszállító tankerhajóval az Északi-tengeren. Az ütközés miatt egy robbanás is történt, amelyben egy matróz meghalt.

A 2025. március 10-én történt baleset idején az orosz kapitány, Vlagyimir Motyin irányította a Solongot, és egyedüliként figyelte a környezetet, amikor a hajó összeütközött a Stena Immaculate nevű tankerhajóval, amely épp az angliai East Yorkshire partjainál horgonyzott. A baleset következtében egy matróz, a 38 éves Mark Angelo Pernia eltűnt, feltételezhetően életét vesztette az incidensben – idézte fel a BBC.

Mint írták, az ügyben most zajlik a bírósági tárgyalás,

és szerdán bemutatták azt a videófelvételt, amelyen a Stena Immaculate hídjáról látható a baleset.

A felvételen látható, hogy a Solong a Stena Immaculate bal oldalának ütközött neki, amelyet követően az utóbbi által szállított repülőgép-üzemanyag egy hatalmas tűzgolyóként lobbant lángra.

This footage shown in court is the moment the cargo ship Solong collided with the oil tanker Stena Immaculate off the East Yorkshire coast on 10 March, causing a massive explosion. One crew member, Mark Angelo Pernia, is missing and presumed dead. The cargo ship’s captain,… pic.twitter.com/ywdddXpdgn — Channel 4 News (@Channel4News) January 14, 2026

A fenti felvételen kívül bemutattak egy közeli hajóról készült videót is, amelyen hőkamerával rögzítették a robbanást, valamint a Solong legénységének egyikja tag által készített telefonos felvételt is, amelyen a hajókat elborító lángok láthatók. Emellett a bíróságon lejátszották mindkét hajó hídjának hangfelvételeit is, amelyeken többek közt hallható, amint Vlagyimir Motyin jelezte a balesetet a parti őrségnek.

#BREAKING🔸 Major maritime disaster off the coast of Hull, England. The American oil tanker Stella Immaculate, serving the #USNavy, rammed by cargo ship Solong at a speed of 18 mph.#UPDATETODAY #BreakingNews pic.twitter.com/QnInLjdr6f — Twilight (@TwilightDewy) March 10, 2025

Korábban Tom Little koronaügyész azt mondta az esküdteknek, hogy a halálos baleset „teljes mértékben elkerülhető” lett volna. Azt állította, hogy Motyin „semmit sem tett a ütközés elkerülésére”, annak ellenére, hogy a tartályhajó látható volt a radaron és más elektronikus rendszereken, valamint a hídról is, ahonnan a kapitány irányította a hajót.

The skipper of the Solong, the ship which rammed the Stella Immaculate a tanker carrying jet fuel for the US military causing one death and a lot of damage, has been arrested by British authorities. He is a Russian. Martyn Boyers, chief executive of the nearby Port of Grimsby… pic.twitter.com/kXwzuRJ7MT — (((Tendar))) (@Tendar) March 12, 2025

A bíróságon elhangzott az is, hogy az orosz kapitány korábban azt mondta a rendőrségnek:

a hajót autópilóta irányította, és amikor még nagyjából 1 mérföldre voltak a Stella Immaculate-től, akkor megpróbálta átvenni az autopilóta „nem kapcsolódott ki”.

James Leonard védőügyvéd azt mondta az esküdteknek: meg kell állapítaniuk, hogy „mi a vita tárgya ebben az ügyben”. „Kétségtelen, hogy az ütközés Mark Pernia szomorú halálát okozta. Kétségtelen, hogy ő [Motyin] volt a hibás” – mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy az esküdtszéknek kell eldöntenie „a hiba természetét és mértékét”.

Vlagyimir Motyinnal szemben súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt zajlik vizsgálat jelenleg, az orosz kapitány tagadja a vádakat. A tárgyalás a későbbiekben folytatódik.

