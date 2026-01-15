Bíróság előtt az Északi-tengeren történt halálos hajóbaleset – bemutatták a videót az incidensről

A 2025. március 10-én történt baleset idején az orosz kapitány, Vlagyimir Motyin irányította a Solongot, és egyedüliként figyelte a környezetet, amikor a hajó összeütközött a Stena Immaculate nevű tankerhajóval, amely épp az angliai East Yorkshire partjainál horgonyzott. A baleset következtében egy matróz, a 38 éves Mark Angelo Pernia eltűnt, feltételezhetően életét vesztette az incidensben – idézte fel a BBC.
Kapcsolódó tartalom
Mint írták, az ügyben most zajlik a bírósági tárgyalás,
és szerdán bemutatták azt a videófelvételt, amelyen a Stena Immaculate hídjáról látható a baleset.
A felvételen látható, hogy a Solong a Stena Immaculate bal oldalának ütközött neki, amelyet követően az utóbbi által szállított repülőgép-üzemanyag egy hatalmas tűzgolyóként lobbant lángra.
A fenti felvételen kívül bemutattak egy közeli hajóról készült videót is, amelyen hőkamerával rögzítették a robbanást, valamint a Solong legénységének egyikja tag által készített telefonos felvételt is, amelyen a hajókat elborító lángok láthatók. Emellett a bíróságon lejátszották mindkét hajó hídjának hangfelvételeit is, amelyeken többek közt hallható, amint Vlagyimir Motyin jelezte a balesetet a parti őrségnek.
Korábban Tom Little koronaügyész azt mondta az esküdteknek, hogy a halálos baleset „teljes mértékben elkerülhető” lett volna. Azt állította, hogy Motyin „semmit sem tett a ütközés elkerülésére”, annak ellenére, hogy a tartályhajó látható volt a radaron és más elektronikus rendszereken, valamint a hídról is, ahonnan a kapitány irányította a hajót.
A bíróságon elhangzott az is, hogy az orosz kapitány korábban azt mondta a rendőrségnek:
a hajót autópilóta irányította, és amikor még nagyjából 1 mérföldre voltak a Stella Immaculate-től, akkor megpróbálta átvenni az autopilóta „nem kapcsolódott ki”.
James Leonard védőügyvéd azt mondta az esküdteknek: meg kell állapítaniuk, hogy „mi a vita tárgya ebben az ügyben”. „Kétségtelen, hogy az ütközés Mark Pernia szomorú halálát okozta. Kétségtelen, hogy ő [Motyin] volt a hibás” – mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy az esküdtszéknek kell eldöntenie „a hiba természetét és mértékét”.
Vlagyimir Motyinnal szemben súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt zajlik vizsgálat jelenleg, az orosz kapitány tagadja a vádakat. A tárgyalás a későbbiekben folytatódik.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A balesetről készült felvétel screenshotja (Forrás: X.com)