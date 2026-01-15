Az X közölte, nem engedi, hogy a Grok valós személyeket „vetkőztessen meztelenre”

„Technológiai intézkedéseket hoztunk, hogy megakadályozzuk a Grok fiókot abban, hogy valós emberekről készült, őket kihívó ruhákban, például bikiniben vagy ruhátlanul ábrázoló képeket szerkesszen” – közölte az X egy szerdán késő délután az Egyesült Államokban közzétett üzenetben. Az X állítása szerint ezeket a szerkesztési korlátozásokat minden felhasználóra kiterjeszti. A közlemény azonban bizonytalanságot hagy maga után, mivel azt is hozzáteszi, hogy a meztelen képek generálását csak azokban a joghatóságokban tiltja, ahol ez illegális.
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság óvatosan üdvözölte az intézkedéseket.
„Tudomásul vesszük a intézkedéseket és gondosan értékelni fogjuk ezeket a változásokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hatékonyan védik az Európai Unió polgárait”
– nyilatkozta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője.
Szerinte ha ezek a változások nem bizonyulnak hatékonynak, a bizottság nem habozik felhasználni minden jogalkotási eszközét, amely lehetővé teszi számára, hogy pénzbírságokat szabjon ki, vagy akár felfüggessze a közösségi hálózat működését. Az X január elején jelentette be, hogy intézkedéseket hoz az illegális tartalmak ellen azok eltávolításával, a fiókok végleges felfüggesztésével és a helyi hatóságokkal való együttműködéssel.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Etienne Laruent)