A brit vezérkari főnök elismerte: még a saját országukat sem tudnák megvédeni egy támadástól

Mint arról már írtunk a hirado.hu-n, Sir Richard Knightont a parlament védelmi bizottsága hallgatta meg hétfőn. A vezérkari főnök többek közt a brit katonák lehetséges ukrajnai bevetéséről is beszélt a meghallgatáson.
A vezérkari főnök azonban meglehetősen pesszimista nyilatkozatokat tett arról is, hogy az Egyesült Királyság mennyire van felkészülve egy támadásra. A Sky News összefoglalója szerint a nagyjából kétórás meghallgatáson
Sir Richard Knighton leginkább meglepő kijelentése az volt, hogy az Egyesült Királyság kormányának – a jelenlegi világpolitikai helyzet dacára – még mindig nincs modern „háborús forgatókönyve” egy támadás esetére.
Korábban egyébként létezett ilyen dokumentum: az úgynevezett Government War Bookot (röviden: G.W.B.) először még az első világháború idején dolgozták ki, és egészen az ezredfordulóig bezárólag állandóan frissítették. Ez lényegében egy országos szintű, átfogó tervkészlet volt, amely mindenféle intézmény vonatkozásában – a fegyveres erők, a kórházak, a rendőrség, az iskolák, de még a művészeti galériák esetében is – leírta, hogy miként kell a békéből a háború való átmenet esetén (a korábbi változatok részben elérhetőek az interneten is az eredeti nyelven; akit érdekel a téma, az megtekintheti például az 1975-ös kiadásnak a közmédiára, vagyis a BBC-re vonatkozó, önmagában is terjedelmes részét).
A Szovjetunió összeomlása és a hidegháború vége után azonban többé nem foglalkoztak ezzel az üggyel az egymás követő kormányok. A sajtóban már az utóbbi években is lehetett olvasni arról, hogy azóta sem is készült friss terv, hivatalosan azonban csak most erősítette meg ezt az információt a kormányzat részéről a vezérkari főnök. „Még nincs teljes körű nemzetvédelmi tervünk” – fogalmazott Sir Richard Knighton a meghallgatáson.
Több szempontból is problémás, hogy nincs tervük
Mike Martin, a védelmi bizottság liberális demokrata tagja megkérdezte a vezérkari főnöktől, hogy kellene-e lennie ilyen tervnek, amire ő úgy válaszolt: „Igen, feltétlenül. És a kormány elkötelezett amellett, hogy ezt meg is valósítsa.” Arra a kérdésre pedig, hogy akkor miért nincs ilyen terv, úgy válaszolt:
„Úgy gondolom, hogy ez a béke gyümölcse. Az egyik legnyilvánvalóbb ok, hogy a hidegháború vége óta nem tartottuk ezeket a kérdéseket prioritásnak. Ennek következtében a kormány sok éven át, sokféle összetételben nem összpontosította erőfeszítéseit egy ilyen terv kidolgozására. Örömmel mondhatom, hogy részben a stratégiai védelmi felülvizsgálat eredményeként ez változóban van.”
A kérdésre, hogy mikor készülhet el az új terv, Sir Richard Knighton azt mondta, hogy a feladat a kabinetiroda felügyelete alatt áll, mivel az egész kormányt érinti az intézkedés. Ugyanakkor hozzátette, hogy a katonai rész – amelyért a Védelmi Minisztérium felel – még 2026-ban elkészül.
A terv hiánya egyébként nemcsak szűk értelemben vett nemzetvédelmi szempontból lehet problémás: a Sky News szerint ugyanis minden NATO-tagállamnak kötelező lenne rendelkeznie egy ilyet tervezettel.
Más nehézségek is vannak a brit hadseregnél
A vezérkari főnök a parlamenti képviselők kérdéseire válaszolva megerősítette még azt is, hogy
a Védelmi Minisztériumnak nincs elegendő forrása a felszerelési programjának finanszírozására, valamint a júniusban közzétett átfogó stratégiai védelmi felülvizsgálatban meghatározott további ambíciók megvalósítására.
Azt nem volt hajlandó elárulni, hogy költségvetési hiányokkal küzdenek-e, és kifejezetten kerülte a „költségcsökkentés” szó használatát, de elismerte, hogy a katonai programok redukálása vagy lassítása is a fontolóra vett lehetőségek között van.
A vezérkari főnök – aki a Sky News szerint időnként frusztráltnak tűnt a meghallgatáson – arra kérte a védelmi bizottság tagjait, hogy ne „szavakat adjanak a szájába”, amikor rákérdeztek nála arra a sajtóhírre, miszerint
karácsony előtt figyelmeztette Keir Starmer miniszterelnököt, hogy a védelmi költségvetésben 28 milliárd font hiány fog keletkezni a következő négy évben, és további források biztosítása nélkül jelentős költségcsökkentéseket kell végrehajtaniuk.
„Ha mindent meg akarnánk valósítani, ami jelenleg a programban szerepel, és minden extra feladatot elvégezni a stratégiai védelmi felülvizsgálatban, meg tudnánk-e ezt tenni a rendelkezésre álló költségvetéssel? A válasz: nem” – fogalmazott a brit hadsereg vezérkari főnöke.
Kiemelt kép: Sir Richard Knighton 2024 február 15-én. Forrás: a brit légierő (RAF) weboldala.