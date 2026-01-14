Uniós hitel Ukrajnának: eredetileg az ország működésére szánták, de kiderült, a 90 milliárd euró kétharmada fegyverekre megy

Az Európai Bizottság bejelentése szerint a Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kétharmadát fegyvervásárlásra fordítanák, miközben a költségvetési támogatás jóval elmaradna a korábbi tervektől. Ez súlyos pénzügyi kockázatot jelenthet Kijev számára.

A Strana beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy a Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelből 60 milliárd eurót fegyvervásárlásra, míg 30 milliárdot költségvetési támogatásra kívánnak fordítani. A hirado.hu is megírta, hogy a tervek szerint az első kifizetések már áprilisban megérkezhetnek.

Ez az elosztás azonban komoly problémát vet fel az ukrán költségvetés szempontjából. A hitel két évre szól, így a költségvetési támogatás évente mindössze 15 milliárd eurót tenne ki. Korábban ugyanis az volt az elképzelés, hogy a teljes, 90 milliárd eurós összeget Ukrajna költségvetésének feltöltésére használják fel, évi 45 milliárd dolláros bontásban.

Kijev 2026-ra is hasonló nagyságrendű támogatást kért.

A fegyverbeszerzések finanszírozását eredetileg más forrásokból tervezték megoldani, például az amerikai fegyverek vásárlását célzó programokon keresztül, amelyeket egyes európai országok saját költségvetésükből finanszíroznának. Már ekkor is látható volt azonban, hogy az összes rendelkezésre álló forrás nem lesz elegendő, hiszen az előző években évente összesen 110–120 milliárd dollár jutott Ukrajnának költségvetési és katonai támogatásra.

Amennyiben a 90 milliárd eurós hitel kétharmadát fegyvervásárlásra fordítják, és csupán egyharmad marad költségvetési célokra, az az ukrán kormány eredeti terveihez képest háromszoros forráskiesést jelent. Bár további összegek érkezhetnek más országoktól – például Norvégiától, Nagy-Britanniától vagy Japántól –, illetve a Nemzetközi Valutaalaptól és más forrásokból, a költségvetési rés veszélye továbbra is fennáll.

Mindezt tovább súlyosbítja az energiaszektor helyzetének romlása.

A kedvezőtlen fejlemények miatt a belföldi adó- és illetékbevételek a tervezettnél jóval alacsonyabbak lehetnek, miközben az energiarendszer helyreállítása jelentős többletkiadásokat igényel. Ez összességében komoly pénzügyi kihívások elé állíthatja Ukrajnát a következő években.

