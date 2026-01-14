Ukrán védelmi miniszter: Kétmillióan menekültek el a mozgósítás elől, és 200 ezer katona van szökésben

„Kétmillió ukrán menekült el a mozgósítás elő, és további 200 ezer katona van szökésben” – jelentette be Mihajlo Fedorov, a frissen kinevezett ukrán védelmi miniszter január 14-én.

A parlamenti ülésen Fedorov rámutatott a hadsereg jelenlegi problémáira – írja a Kyiv Independent. „Manapság nem tudunk harcolni az új technológiákkal, egy régi szervezeti struktúrával” – mondta Mihajlo Fedorov, akinek kinevezéséről a hirado.hu is beszámolt.

Kapcsolódó tartalom Kinevezte az ukrán parlament az új védelmi minisztert Az előterjesztést 277 képviselő támogatta.

A tárcavezető a fontos célok között említette a hadsereg megreformálását és a korrupció felszámolását.

A mintegy négyévnyi, szinte megszakítás nélküli, teljes körű háborús küzdelem során kimerült sok katona, és úgy döntött, hogy megszökik, vagy dezertál, ami Ukrajnában jelenleg tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény.

A mozgósítás szándékos elkerülése pedig Ukrajna büntető törvénykönyvében is szerepel, háború idején háromtól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Fedorov hangsúlyozta, hogy „nagyszámú” olyan probléma van, amelyeket azonnal kezelni kell, mert ezek akadályozzák, hogy a frontvonalban lévő katonák a maximumot nyújtsák.

Kiemelt kép: Mihajlo Fedorov eddigi digitális fejlesztésért felelős kormányfőhelyettes beszédet mond a parlament ülésén Kijevben 2026. január 14-én. Az előző napon az ukrán törvényhozás megszavazta a védelmi miniszteri tisztséget július 17. óta betöltő Denisz Smihal felmentését. Smihal a kabinet tagja marad első kormányfőhelyettesi és energetikai miniszteri tisztségben (Fotó: MTI/EPA/Andrij Neszterenko)