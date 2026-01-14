Orbán Viktor: Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége

A brüsszeli bürokraták nem akarják megállítani a bevándorlást. Azt akarják, hogy Európa elveszítse civilizációs gyökereit – figyelmeztet Orbán Viktor.

A miniszterelnök a brüsszeli bevándorláspárti politikával kapcsolatban a közösségi oldalán leszögezte, hogy Brüsszel bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel.

„Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját” – szögezte le a kormányfő. „Mi nem leszünk bevándorlóország, és nem engedünk be egyetlen migránst sem. Folytatjuk a lázadást!” – tette hozzá.

Orbán Viktor a közösségi oldalán publikált videóban rámutatott, hogy

Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége.

A miniszterelnök az amerikai biztonsági stratégiából idézve rámutatott, hogy egy ponton tévednek az amerikaiak, akik szerint Európa elveszíti civilizációs gyökereit.

„Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket.

„Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadás” – hangsúlyozta a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)