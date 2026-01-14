Olaszországban hatósági akció indult a kiskorú, nagyrészt migráns hátterű bandák felszámolására

Az olasz hatóságok szerint eredménytelennek bizonyultak az elsősorban másod- és harmadikgenerációs migráns fiatalok bűnbandáival szembeni eddigi intézkedések, ezért – mint Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette – a kormány szigorítani kívánja a bűncselekményt elkövető kis- és fiatalkorúakkal szembeni jogszabályokat, akár kiutasítást is elrendelhetnek.

A miniszterelnök azokra a bandákra utalt, amelyeket angol kifejezéssel babygangnak neveznek, vagy olaszul maranzaként emlegetnek. A maranza elnevezést az ország északi részén már a nyolcvanas években a külvárosban élőkre használták, akik márkás ruhák utánzataival hívták fel magukra a figyelmet. Délen az észak-afrikai bevándorlókat nevezték így.

Tizenöt és tizennyolc év közötti tinédzserekről van szó, jelentős többségükben másodgenerációs bevándorlókról, akiket csoportokban látni a nagyvárosok utcáin.

Milánóban az utóbbi hetekben több, szintén tizenéves olasz fiatalt vettek körbe és raboltak ki. Szilveszter éjszakáján észak-afrikai fiatalok két nagyobb csoportja versenyzett egymással a római Colosseumnál abban, hogy melyikük tud több személyt és járművet petárdával megdobálni. Firenze központjában közel negyven marokkói és tunéziai fiatal verekedett össze.

A fiatalok alkotta bandák tagjai kést hordanak maguknál, elég egy szó vagy egy szerintük sértő arckifejezés, és rátámadnak olasz kortársaikra

– nyilatkozta Federico Ranieri, a Firenze a firenzeieké nevű csoport vezetője az egyik olasz kereskedelmi televíziónak.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint a pandémia óta a kiskorúakkal szembeni feljelentések száma harminc százalékkal emelkedett. A lopást elkövetők egynegyede 18 évesnél fiatalabb.

„Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani”

– nyilatkozta még tavaly a RAI közmédiának Ilario Castelli, az NSC csendőrszakszervezet titkára.

Kapcsolódó tartalom Olaszországban a terrorizmusellenes hatóság bezárt egy szélsőbaloldali központot

Elmondta, hogy az Olaszországban született másodgenerációs bevándorló fiatalok nem tudnak beilleszkedni, és nem érzik Olaszországot sajátjuknak. Hasonló hátterű kortársaikkal „falkaszellemben mozognak: legújabb típusú mobiltelefonjuk van, aranyék szereik és tömött pénztárcájuk. Először lopnak, azután következik a rablás és a kábítószer-kereskedelem”.

Hangsúlyozta, hogy a bandák tagjainak nyolcvan százaléka migráns, de a fiatalkori bűnözés az olaszok között is erősödött.

A Meloni-kormány 2023-ban intézkedéscsomaggal igyekezett fellépni a fiatalok társadalmi lezüllése és az oktatási szegénységgel szemben, miután a Nápoly részét képző Caivanóban olasz kiskorúak csoportja megerőszakolt egy 10 és egy 12 éves lányt.

Az úgynevezett Caivano-rendelet szigorúbban bünteti a kötelező oktatásból való kimaradást, amiért akár egy év börtönt is kiszabhatnak a szülőkre. Ezen kívül a hatóságok már 14 éves kortól elrendelhetik, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalt kizárják a városok bizonyos részeiről, például a stadionokból, sétálóutcákról, szórakozóhelyekről. Szigorították a büntetést a fegyvert viselő vagy kábítószerkereskedelemben részt vevő fiatalok esetében. Szankciókat vezettek be a gyerekek okostelefon-használatát nem kellően ellenőrző szülőkkel szemben.

„A rendelkezések nem voltak elegendőek. További szigorításra van szükség” – hangoztatta Giorgia Meloni január 9-i sajtótájékoztatóján.

Közlése szerint fel kell számolni az arcukat elfedő, szúrófegyverekkel közlekedő fiatalok csoportjait, akik az utcákon, az iskolák környékén, a közlekedési eszközökön lófrálnak. A tervek között szerepel az érintett fiatalok személyi igazolványának, útlevelének, jogosítványának és tartózkodási engedélyének visszavonása. Büntetni kívánják a szüleiket is.

Az Olaszországba felnőttkíséret nélkül érkezett tizenévesek a kiutasítást kockáztatják.

Kiemelt kép: Olasz karabinieri teljes rohamrendőri felszerelésben állnak felállásban egy tüntetés során Milánóban 2021. október 2-án (Fotó: Shutterstock)