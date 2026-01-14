Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

„Mi nem fizetünk!” – Orbán Viktor bejelentette, petíció indul az Ukrajna finanszírozására irányuló brüsszeli terv ellen

Szerző: hirado.hu
2026.01.14. 18:36

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon közzétett bejegyzésekben reagált az Európai Bizottság által szerdán bemutatott és elfogadott tervre. A kormányfő szerint Brüsszel Ukrajna finanszírozásának költségeit a tagállamokra hárítaná, ezért petíció indítását jelentette be.

A kormányfő egy Facebook-videóban elmondta: Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, amely összeget a brüsszeli intézmények a tagállamokon kívánnak behajtani, amelyről a hirado.hu is beszámolt.

A miniszterelnök közölte: a brüsszeli követeléseket el kell utasítani, Magyarország nem kívánja viselni az ukrajnai háború költségeit, az ukrán rezsit, valamint az elszabadult energiaárak terheit.

Orbán Viktor hozzátette, a kormány nem akarja felélni a következő generációk jövőjét, ezért petíciót indítanak. Megfogalmazása szerint az üzenet Brüsszel felé egyértelmű: „Mi nem fizetünk.”

A miniszterelnök egy másik Facebook-bejegyzésben részletesen is reagált a brüsszeli bizottság tervére. Kiemelte, hogy téves az az elképzelés, miszerint az Ukrajnának nyújtott hiteleket orosz jóvátételből lehetne visszafizetni.

A kormányfő szerint az is a valóság figyelmen kívül hagyását jelzi, ha valaki azt állítja, hogy az idő nem Oroszországnak kedvez.

Orbán Viktor bírálta azokat a megállapításokat is, amelyek szerint Ukrajna jelentős reformokat hajtott végre, miközben – mint írta – az elmúlt hónapokban súlyos korrupciós botrányok kerültek napvilágra. Kitért arra is, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználását a brüsszeli hitelek visszafizetésére a tagállami vezetők a decemberi uniós csúcson elutasították.

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta:

Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, ezért szerinte nem helytálló az az állítás sem, hogy az ország az EU-t védi.

Zárásként úgy fogalmazott, hogy a valóság egyre inkább szembesíti Brüsszelt a döntések következményeivel, és a józan ész figyelembevételét sürgette.

Kiemelt kép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Európai Bizottságorosz–ukrán háború Orbán Viktor BrüsszelEurópai Unió Ukrajna

