„Mi nem fizetünk!” – Orbán Viktor bejelentette, petíció indul az Ukrajna finanszírozására irányuló brüsszeli terv ellen

A miniszterelnök egy másik Facebook-bejegyzésben részletesen is reagált a brüsszeli bizottság tervére. Kiemelte, hogy téves az az elképzelés, miszerint az Ukrajnának nyújtott hiteleket orosz jóvátételből lehetne visszafizetni.

A kormányfő szerint az is a valóság figyelmen kívül hagyását jelzi, ha valaki azt állítja, hogy az idő nem Oroszországnak kedvez.

Orbán Viktor bírálta azokat a megállapításokat is, amelyek szerint Ukrajna jelentős reformokat hajtott végre, miközben – mint írta – az elmúlt hónapokban súlyos korrupciós botrányok kerültek napvilágra. Kitért arra is, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználását a brüsszeli hitelek visszafizetésére a tagállami vezetők a decemberi uniós csúcson elutasították.

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta:

Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, ezért szerinte nem helytálló az az állítás sem, hogy az ország az EU-t védi.

Zárásként úgy fogalmazott, hogy a valóság egyre inkább szembesíti Brüsszelt a döntések következményeivel, és a józan ész figyelembevételét sürgette.