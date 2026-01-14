Kitörölték a sajtóból: elhunyt a Dilbert-karikatúrák alkotója, aki megjósolta Trump győzelmét

„Csodálatos életem volt, mindent beleadtam. Ha bármilyen hasznod származott a munkámból, arra kérlek, hogy add tovább.” Scott Adams, a híres Dilbert-képregények alkotója megtért a halála előtt. Az 57 országban kiadott képregények alkotója a „cancel culture” egyik áldozata volt: száműzték rajzait minden újságból és kiadványból.

„Sajnos a nagy influenszer, Scott Adams elhunyt. Fantasztikus fickó volt, aki kedvelt és tisztelt engem akkor, amikor ez nem volt divatos” – írta Donald Trump a Truth Socialön, így méltatva a kedden elhunyt amerikai írót és karikaturistát. Azt is elmondta: Scott Adams „bátran vívott hosszú csatát egy szörnyű betegséggel”.

Az irodák titokzatos világa



A Raymond Adams néven, 1957. június 8-án született alkotó hatéves korában kezdett karikatúrákat rajzolni. Közgazdasági alapdiplomáját a New York állambeli Oneontában található Hartwick College-ban szerezte, majd Kaliforniába költözött, ahol üzleti adminisztrációból mesterdiplomát szerzett a UC Berkeley-n.

Évekig dolgozott a Crocker National Banknál és a Pacific Bellnél: a nagyvállalatok belső élete, világa, az általa ekkor végezett irodai munkák képezték későbbi, sikeres képregénye alapanyagát.

Elsöprő siker

Az 1989-ben indult Dilbert szatirikus képregénysorozat először néhány amerikai lapban jelent meg, majd a csúcsponton már több mint 2000 kiadványban, összesen 57 országban, 19 nyelven közölték a mindig gyűrött nyakkendőjű mérnök vicces, céges történeteit.

Több mint 20 millió naptár és Dilbert-könyv kelt el nyomtatásban.

Adams 1997-ben megkapta a Nemzeti Karikaturisták Társaságának Reuben-díját, az iparág legmagasabb kitüntetését. A napilapmellékletként kiadott Dilbert-naptárak évekig a legkelendőbbek voltak.

Dilbert, aki Adams alteregója volt a karikatúrasorozatban, olyan szereplőkkel került kapcsolatba, mint a Hegyes Hajú Főnök; a főnök titkárnője, Carol; a munkatársa, Wally, akik kirúgták, hogy végkielégítést kapjon; a hozzáértő, de alulértékelt Alice; a szorgalmas, de naiv indiai származású gyakornok; Asok,

a fogalmatlan vezérigazgató; a gonosz HR-főnök, Catbert; és Dogbert, a világ legokosabb kutyája.

Sikeresek voltak, és szintén rengeteg országban, nyelven jelentek meg „önsegítő” könyvei, melyek magyar nyelvű kiadásai közé tartoztak a Hogyan vágjunk fapofát, ha a főnök megszólal vagy Ha már a testbeszéd sem működik címmel láttak napvilágot.

Megjósolta: Trump a jövő embere

Az alkotó, aki önmagát libertariánusnak nevezte, 2015-ben egy blogbejegyzésében azt jósolta, hogy Donald Trumpnak meggyőzőkészsége alapján 98 százalék esélye van az elnökválasztás megnyerésére. A karikaturista volt az, aki elsőként és biztosan jósolta meg a konzervatív politikus választási győzelmét. Ezt követően Adams elkezdett írni Trump meggyőzési technikáiról.

A témával kapcsolatos írásai népszerűvé váltak, Adams pedig hamarosan nagy nézettségű, reggeli kávézós műsorrá fejlesztette a bejegyzéseknek indult sorozatot, számos ismert, népszerű vendéggel.

A gyilkos „cancel culture”

Több alkalommal is összezördülésbe került az őt politikai nézeti miatt egyre inkább kiszorító, indexre tevő, szélsőségesen balliberális „többségi médiával” – így például egy alkalommal azt állította, hogy azért veszítette el televíziós állását, mert „fehér”, és az UPN csatorna úgy döntött, hogy a fekete közönséget célozza meg. Azt is elmondta, hogy a faji hovatartozása két vállalati állásába került.

A tehetséges alkotó elleni hadjárat viszont nem ezek a megjegyzései, hanem egy ellentmondásos kijelentése miatt indult meg ellene. A „rasszistának” bélyegzett karikaturista

rajzait máról holnapra nem közölte többé számos újság,

köztük a Los Angeles Times, a The Washington Post. Alkotásait az USA Todayhez kapcsolódó újságok is eltávolították. Az Andrews McMeel Syndication, a Dilbert terjesztője 2023. február 27-én bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot Adamsszel „rasszista kijelentései” miatt.

Adams túlzásnak és a kontextusból kiragadott riportszövegnek bélyegezte megjegyzéseit; tagadta a rasszizmust, ám senki nem foglalkozott cáfolatával.

Három évre rá…

Az alkotó súlyos betegségben, szövődményes prosztatarákban hunyt el. Halálát követően volt felesége olvasta fel Adams hátrahagyott üzenetét, melyben többek között ez állt: „Ha bármilyen hasznom származott a munkámból, arra kérlek, hogy add tovább, amennyire csak tudod. Ez az az örökség, amit szeretnék. Legyetek hasznosak, és tudjátok, hogy mindannyiótokat szerettem a végéig.”

Adams a halála előtt megtért a keresztény vallásra. Utolsó napjaiban elmondta, hogy nem volt hívő, ám végül úgy döntött: „Elfogadom Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak, és várom, hogy egy örökkévalóságot töltsek Vele.”

