Három országban is terrorszervezetnek minősítette Amerika a Muszlim Testvériséget

Az Egyesült Államok kedden terrorszervezetnek minősítette az egyiptomi, libanoni és a jordániai Muszlim Testvériséget. A Trump-kabinet álláspontja szerint ugyanis támogatják a Hamászhoz hasonló terrorszervezeteket. Hogy kerülnek EU-pénzek a szervezethez? Lehet-e róluk előadást tartani a Sorbonne-on?

Az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek minősítette az egyiptomi, libanoni és a jordániai Muszlim Testvériséget – jelentette be kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter a France24 tudósítása szerint. A politikus rámutatott: felkészültek arra, hogy ilyen és hasonló fellépésekkel akadályozzák meg az erőszak terjedését és a destabilizációt „a Muszlim Testvériség egyes ágai által, bárhol is legyenek azok”. Rubio aláhúzta, hogy az Egyesült Államok „minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy

megfossza a Muszlim Testvériség ezen ágait a terrorizmus folytatásához vagy támogatásához szükséges erőforrásoktól”.

„Erőszakos és destabilizáló” tevékenység

A Trump-adminisztráció a Muszlim Testvériség elleni támadások okaként többek között a palesztin Hamász-csoport támogatását és az „izraeli érdekek elleni tevékenységeket” említette a közel-keleti térségben. Donald Trump elnök már tavaly novemberben aláírta a szervezettel szembeni fellépésről szóló rendeletet.

🚨BREAKING: Secretary Marco Rubio just designated MUSLIM BROTHERHOOD chapters in Lebanon, Egypt, and Jordan as TERRORIST ORGANIZATIONS! Rubio making it crystal clear: Islamism is a DIRECT THREAT to the West and Americapic.twitter.com/QRLCOvSVQn — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 13, 2026

A Fehér Ház által ekkor közzétett dokumentum szerint a Muszlim Testvériség Libanonban, Jordániában és Egyiptomban – azokban azt államokban, ahol a mozgalom 1928-ban megalakult – olyan „erőszakos és destabilizáló tevékenységet folytat, ösztönöz és támogat, amelyek károsak saját régióikra, az amerikai állampolgárokra vagy az amerikai érdekekre nézve”.

A külföldi terrorszervezetként való besorolás a vele járó politikai nyomásgyakorláson túl olyan pénzügyi és adminisztratív intézkedéseket is lehetővé tesz, mint a vagyon befagyasztása, a tranzakciók tilalma. Ezáltal elvágják az iszlamista szervezet bevételi forrásait. Az amerikai döntés

megtiltja a szervezet összes jelenlegi és korábbi tagjának, hogy az Egyesült Államokba utazzon.

Betiltva: Egyiptomban és Jordániában

Az 1928-ban Egyiptomban alapított Muszlim Testvériség tevékenységét az országban 2013-ban Kairó betiltotta. Jordániában a hatóságok 2025-ben jelentették be a mozgalom betiltását, arra hivatkozva, hogy szabotázsakciókat tervez. Libanonban viszont bejegyzett politikai szervezet egy Muszlim Testvériség által támogatott párt, az al-Dzsamaa al-Iszlamiya.

A Muszlim Testvériség kedden elutasította ezt a besorolást, kijelentve, hogy „elutasítja az erőszakot” és hogy szervezetük nem jelent fenyegetést az Egyesült Államokra.

Támogatva: Brüsszelben

A korlátlan bevándorlást támogató, az Európai Unió brüsszeli szerveinél döntő befolyást élvező balliberális pártok hatására mindeközben Európában adófizetői pénzekből finanszíroznak szélsőséges iszlamista mozgalmakat és szervezeteket.

Számos hasonló jelenség ismertetése mellett a hirado.hu arról is beszámolt, hogy egy EU-program közel 10 millió euróval finanszírozza az „Az európai Korán” (The European Qur’an) projektet. Az Európai Unió a programmal „bizonyítani szeretné, hogy azt a sokak által cáfolt elméletet, miszerint az iszlám jelentősen hozzájárult az európai kultúrához és vallási sokszínűséghez”. Az ügy miatt több európai parlamenti képviselő is aggodalmát fejezte ki.

The US President Donald Trump directed that the Muslim Brotherhood (MB) be reviewed for designation as a Foreign Terrorist Organisation. But MB still operates freely globally. The message reads less like policy and more like a warning to the world: this network isn’t small. 🧵 pic.twitter.com/Duzt3w8hnq — DisInfo Lab (@DisinfoLab) November 29, 2025

A Frontex volt vezetője, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője, Fabrice Leggeri egy levelében bírálta „az unió értékeivel ellentétes ideológiai túlkapásokat”. A francia európai parlamenti képviselő, Céline Imart (EVP) is levelet írt Ursula von der Leyennek, hogy tiltakozzon az EU-pénzek feletti ellenőrzés hiánya és az erőforrások pazarlása ellen. Hangsúlyozta, hogy „a pénzt olyan kutatóknak kellene juttatni, akik erősítik versenyképességünket, ahelyett, hogy a Muszlim Testvériséghez közeli személyek tanulmányait finanszírozzák”.

A hirado.hu 2023-ban összefoglalta az iszlamista szervezeteknek és fedőszerveknek az európai adófizetők pénzéből jutatott támogatásokat. Így például az úgynevezett Európai Muzulmán Ifjúsági és Diákszervezetek Fóruma 288 ezer eurót kapott az Európai Bizottságtól. Brüsszel emellett 23 millió euróval támogatott egy olyan hálózatot, amely iszlamista fedőszervként működik.

Lapunk ekkor jelezte: Európában számos szervezetbe beépülnek, akár LMBTQ-egyesületekkel is társulnak. Az Israelhayom.com pedig tavaly júliusban arra fegyelmeztetett: „Az európai adófizetők nem is sejtik, hogy pénzük jókora részét az egyiptomi gyökerű terrorszervezet kifinomult hálózata téríti el a saját javára, és a nyugati kultúra lerombolására. Egy új jelentés feltárja,

hogyan sajátította el a Muszlim Testvériség a beszivárgás művészetét, több tízmillió eurót szerezve meg az unió intézményeitől

úgy, hogy közben a világi demokrácia felszámolását tervezi és iszlám teokráciát állítaná a helyére.”

Baráti cenzúra: Párizsban

Franciaországban tavaly egy iszlámkutató, Florence Bergeaud-Blackler, aki a Muszlim Testvériséget bíráló publikációi miatt rendőri védelem alatt áll, egy interjúban a Le Figarónak nyilatkozva figyelmeztetett a Muszlim Testvériség befolyására.

Ezt a politikai befolyást a hivatalos Párizs is érzékeli.

Livre choc sur les Frères Musulmans . Non , la Meute de la France Insoumise n a aucun lien avec les Islamistes !!! pic.twitter.com/MyJE1Ehb4q — Patricio Andolini 🇨🇵🇮🇹 🇮🇱 ⚡️PFM Soutien FDO⚡ (@Corleone040480) May 21, 2025

Tavaly májusban már többedszerre vitatták meg a szélsőséges iszlamista szervezet beszivárgásának jelenségét és veszélyét. Az iszlamista mozgalom befolyását egy nagy port felverő, kormányzati körökből kiszivárgó jelentés ismertette. A májusi tanácskozáson Emmanuel Macron köztársasági elnök új javaslatok kidolgozására kérte a mozgalomról szóló jelentésben ismertetett súlyos tények fényében.

A szervezet franciaországi térnyerését jelzi, hogy tavaly júniusban a párizsi Sorbonne-on el kellett halasztani a Muszlim Testvériség térnyeréséről szóló előadást – a neves egyetem dékánja ugyanis betiltotta azt.

Kiemelt kép: Résztvevők a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet alapításának 35. évfordulója alkalmából tartott gyűlésen Gáza városában 2022. december 14-én. A fegyveres alakulatot is fenntartó szunnita iszlám politikai tömörülés a Muszlim Testvériségből alakult ki 1987-ben, az izraeli megszállás elleni első palesztin lázadás, az intifáda idején (Fotó: MTI/EPA/Haitam Imad)