Harci repülőgépek miatt éleződött ki újra a vita a miniszterelnök és az államfő között Horvátországban

Újabb nyilvános konfliktus alakult ki Andrej Plenkovic miniszterelnök és Zoran Milanovic államfő között Horvátországban, ezúttal a francia gyártmányú Rafale harci repülőgépek beszerzése miatt. Az államfő szerint a kormány nem védte meg a horvát nemzeti érdekeket a vadászgépek megvásárlásakor.

Milanovic azzal érvelt kedden, hogy Franciaország Szerbiának is adott el a Rafale-okból, emiatt úgy vélte: Horvátország kárára történik Belgrád közelítése a Nyugat felé. Plenkovic a kormányülést követően szerdán kijelentette: „Milanovic tézise elkésett, teljesen irreális és alapvetően értelmetlen.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: a fegyvergyártó országok haditechnikájukat több, egymástól különböző szövetségesi kapcsolatban álló államnak is értékesítik, és a vásárlók nem szabhatják meg, hogy a gyártó kinek adhat el hasonló eszközöket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Horvátország használt, míg Szerbia új Rafale-okat vásárolt, továbbá a horvát légierő számára beszerzett gépek felszereltsége eltér a Szerbiának szánt konfigurációtól.

Plenkovic egyúttal emlékeztetett arra, hogy Milanovic távol maradt a Rafale-beszerzésről szóló egyeztetésektől, pedig a kormány lehetőséget adott számára az állásfoglalásra. Az államfő viszont sürgette, hogy ezután a katonai beszerzéseknél a kormány szabjon magának szigorúbb feltételeket a nemzeti érdekek védelmében.

Horvátország 1,1 milliárd euróért vásárolt Franciaországtól 12 használt Rafale harci repülőgépet, míg Szerbia csaknem hárommilliárd euróért szerez be 12 újat. Plenkovic szerint óriási különbség, hogy Horvátország tíz együléses és két kétüléses repülőgépet vásárolt, míg Szerbia kilenc együlésest és három kétülésest. A horvát védelmi minisztérium szerint a horvát légierő számára beszerzett repülőgépek felszereltsége NATO-kompatibilitásuk miatt eltér a Szerbiának szánt konfigurációtól.

A Rafale-vásárlás körüli vita újabb fejezete a Plenkovic és Milanovic közötti, régóta fennálló politikai konfliktusnak, amelyben a két vezető korábban több kül- és biztonságpolitikai kérdésben is szembekerült egymással.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)