Elsötétültek a skót függetlenségi mozgalom közösségi médiafelületei, miután lekapcsolták az internetszolgáltatást Iránban

A skót függetlenségi mozgalom számos közösségi médiaprofilja is leállt azután, hogy Iránban lekapcsolták az internetszolgáltatást – írja a The Telegraph. Az érintett influenszerek és az általuk fenntartott profilok vélhetően a teheráni rezsimhez kötődhetnek, amely a december végén kirobbant országos tiltakozási hullámra adott válaszreakcióként állította le a hozzáférést az internetszolgáltatáshoz a perzsa államban.

Iránban január 8-án kapcsolták le az internetszolgáltatást, ezután pedig több, az Egyesült Királyságtól Skócia elszakadását szorgalmazó „influenszer” sem posztolt hirtelen többé tartalmat a felületein.

Kapcsolódó tartalom Gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke az őrizetbe vett tüntetőkkel kapcsolatban

A fejleményekkel kapcsolatban a skót parlament konzervatív képviselője, Stephen Kerr felszólította a londoni kormányt az ügy kivizsgálására és az iráni befolyás felderítésére. Egyúttal felszólította az X (korábban Twitter) közösségi médiafelületet, hogy azonnal tiltsa le az érintett profilokat. A szóban forgó profilok ezenfelül számos, szürreális összeesküvés-elméletet is terjesztettek az Egyesült Királyságról, a híreket pedig úgy keretezték át, hogy negatív színben tüntették fel Nagy-Britanniát.

Egyebek mellett olyan képtelenségeket állítottak ezeken a profilokon, hogy:

Tüntetők foglalták el a Balmoral-kastélyt, ahol 2022-ben II. Erzsébet királynő elhunyt.

A skót Felföldön biofegyverekkel kísérleteznek a britek.

A londoni kormány megpuccsolta a skóciai vezetést és brit katonai teherautók lepték el Edinburgh belvárosát.

Kiberbiztonsági szakértők véleménye szerint a legtöbb hasonló, skót függetlenséget követelő X-profilt valójában Iránban működtethetnek , a Cyabra izraeli biztonsági cég elemzésében arra mutatott rá, hogy

a skót függetlenséget követelő profilok több mint negyede (26 százalék) valójában iráni álprofil.

Tavaly nyárig mintegy 1300 gyanús fiók osztott meg összesen 3 ezer bejegyzést, becslések szerint 224 millió megtekintést és 126 ezer válaszreakciót – például kommentet, kedvelést vagy megosztást – generáltak. Az elemzésben a Cyabra összekötötte az iráni álprofilok tevékenységének mostani szünetelését a tavaly június 13-ai leállással – amikor szintén lekapcsolták az internetszolgáltatást Iránban az izraeli precíziós légicsapások idején – és hasonló mintázatokat azonosítottak a tevékenységükben az érintett időszakokban. A Cyabra szerint az iráni álprofilok azzal a céllal működnek, hogy destabilizálni igyekezzenek az Egyesült Királyságot, „megosztottságot szítsanak, felerősítsék a meglévő ellentéteket, eltérítsék a politikai közbeszédet” az iráni vezetésnek megfelelő irányba.

Az álprofilhálózat tevékenységével kapcsolatban írt hivatalos megkeresést Dan Jarvis nemzetbiztonsági miniszternek Stephen Kerr konzervatív skót képviselő, amelyben felszólította a kabinetet az ügy kivizsgálására. „Amit eddig megtudtunk, már az elég lenne ahhoz, hogy aggodalomra adjon okot mindazoknak, akiknek fontos demokráciánk állapota” – hangsúlyozta Stephen Kerr, aki hozzátette: egy ilyen kiterjedt álprofilhálózat jelenléte azt mutatja, hogy

„egyértelmű érdekek fűződnek az Egyesült Királyság meggyengítéséhez és destabilizációjához”.

„A kormányzati fellépéssel együtt a közösségi médiavállalatoknak is lépnie kell. Ezeket az álprofilokat azonosítani kell és el kell távolítani őket azonnal” – tette hozzá. Decemberben Douglas Alexander skót államtitkár arról beszélt, hogy a brit külföldi befolyási műveletek elleni kormányzati vizsgálat magában foglalja az iráni kísérleteket is a skót függetlenség kérdésével kapcsolatban. Hozzátette, az elemzések több, „Skócia alkotmányos jövőjével kapcsolatos” iráni tevékenységre is rámutattak, egyúttal helyeselte a vizsgálatok lefolytatását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Matias Basualdo)