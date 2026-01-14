Donald Trump: Elengedhetetlen Grönland megszerzése a rakétapajzs kiépítéséhez

Bejegyzésében az amerikai elnök hangoztatta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak elöl kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet.
„Ha nem kapja meg, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni, márpedig arra nem fog sor kerülni. A NATO katonailag, az Egyesült Államok masszív ereje nélkül nem tudna hatékony erőt vagy elrettentést felmutatni, még a közelében sem lenne. Ezt ők is tudják, és én is tudom”
– fogalmazott Trump.
Hozzátette azt is, hogy a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.
„Ennél kevesebbel nem érjük be” – zárta bejegyzését.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban 2026. január 6-án (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)