Donald Trump: Elengedhetetlen Grönland megszerzése a rakétapajzs kiépítéséhez

A Golden Dome (Aranykupola) rakétavédelmi rendszer kiépítéséhez elengedhetetlen Grönland megszerzése az Egyesült államok számára – írta Donald Trump szerdán a Truth Social oldalon.

Bejegyzésében az amerikai elnök hangoztatta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak elöl kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet.

„Ha nem kapja meg, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni, márpedig arra nem fog sor kerülni. A NATO katonailag, az Egyesült Államok masszív ereje nélkül nem tudna hatékony erőt vagy elrettentést felmutatni, még a közelében sem lenne. Ezt ők is tudják, és én is tudom”

– fogalmazott Trump.

Hozzátette azt is, hogy a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.

„Ennél kevesebbel nem érjük be” – zárta bejegyzését.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban 2026. január 6-án (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)