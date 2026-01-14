Az Iszlám Állam és az al-Shabaab terroristáira mért légicsapást az Egyesült Államok Szomáliában

Légicsapásokat hajtott végre Szomáliában az Egyesült Államok az Iszlám Állam (ISIS) és az al-Shabaab terrorszervezetek ellen – írja a Fox News az Egyesült Államok afrikai főparancsnokságára (AFRICOM) hivatkozva.

Az AFRICOM közleménye szerint a légicsapásokat a szomáliai szövetségi kormánnyal együttműködve hajtotta végre, a hadműveletek annak a folyamatos erőfeszítéseknek a részei, amelyek célja a terrorszervezetek azon képességének gyengítése, hogy fenyegesse az Egyesült Államokat, valamint a tengeren túlon tartózkodó amerikai erőket és állampolgárokat. Január 8-án az al-Shabaab terroristáira csaptak le a fővárostól, Mogadishutól északnyugatra mintegy 154 kilométerre, míg január 9-én és 11-én Észak-Szomáliában, a Golis-hegységben az ISIS szomáliai sejtje ellen intéztek támadást.

Amióta Donald Trump mintegy egy évvel ezelőtt hivatalosan is visszatért a Fehér Házba, Szomália kiemelt műveleti területnek számít az Egyesült Államok számára. Az AFRICOM által közzétett információk szerint az Egyesült Államok 2025. február 1-jén hajtotta végre első szomáliai légicsapását, és június 10-ig további 38-at az al-Shabaab és az Iszlám Állam ellen, és azóta több hasonló támadást is végrehajtott.

Egy, az Africa Center for Strategic Studiesnevű think-tank – a szervezet a szomáliai félpolgárháborús állapotokat a harmadik legvéresebb afrikai konfliktusként ismerte el – felületén november 17-én megjelent elemzés szerint az al-Shabaab immár az ország közel 30-40 százaléka felett gyakorolhat ellenőrzést,

valamint fennáll annak is a veszélye, hogy a terrorszervezet ostromgyűrűbe foghatja a fővárost, Mogadishut.

A térség stratégiai jelentőségére utal Izrael döntése is, amellyel – elsőként a világon – független államként ismerte el a Szomáliából kivált Szomáliföldet.

Az amerikai légicsapások számának 2025-ös alakulását Combating Terrorism Center is nyomon követte, az intézet elemzésében idézte Michael E. Langley tábornok, az AFRICOM parancsnokának 2025 áprilisában a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt tett nyilatkozatát, amelyben utalt az afrikai dzsihadista csoportok által az Egyesült Államokra jelentett potenciális fenyegetésre.

„Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy ha az ISIS és az al-Kaida folytatja a terjeszkedését, közvetlen fenyegetést jelentenek ezek a csoportok az Egyesült Államokra”

– jelentette ki Michael Langley tábornok.

A szomáliai kérdésnek az amerikai politikára gyakorolt hatásáról pedig többször is beszámoltunk a hirado.hu oldalán. Miután Donald Trump novemberi hálaadás napi üzenetében retardáltnak nevezte Tim Walz kormányzót, fény derült arra, hogy az országban élő szomáliai bevándorlók üzemeltették az ország legnagyobb migrációs hátterű maffiahálózatát Minnesota államban,

a migránsbűnszervezet tagjai több milliárd dolláros kárt okoztak az amerikai költségvetésnek.

Az első sajtóértesülések még egymilliárd dolláros sikkasztásról szóltak, Donald Trump azóta felvetette, hogy akár 19 milliárd dollárra is tehető az okozott kár. A kibontakozó politikai botrány véget vetett Kamala Harris korábbi alelnök-jelöltjének, a 2024-es kampányban Orbán Viktort becsmérlő Tim Walz demokrata párti kormányzó politikai karrierjének, helyette az első várakozások szerint Amy Klobuchar mögött felsorakozva vághat neki a novemberi kormányzói választásnak a Demokrata Párt.

Ezenfelül Donald Trump a szövetségi bevándorlásügyi hatóság és a kábítószerellenes ügynökség több mint kétezer ügynökét mozgósította a csalássorozat felderítésére és a felelősök elszámoltatására.

