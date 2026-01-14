Az EU különmegbízotti pozíció létrehozásán gondolkodik, hogy tudjon valaki tárgyalni Putyinnal

Egyre komolyabb nyomást helyeznek Brüsszelre az Európai Unió (EU) tagállamainak kormányai, hogy az uniós testület nevezzen ki egy tárgyaló különmegbízottat, aki az érdekeit képviselné Ukrajnában. Az uniós országok vezetői attól tartanak, hogy az Egyesült Államok a hátuk mögött köthet megállapodást Oroszországgal. A főtárgyaló szerepére egyre többen tartják alkalmasnak Alexander Stubb finn államfőt.

Brüsszel vizsgálja annak a lehetőségét, hogy különmegbízottat nevezzen ki, aki az EU érdekeit képviselné az orosz-ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos béketárgyalásokon, illetőleg a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való kapcsolatfelvétel során.

A Politico szerdán arról írt, hogy a terv legfőbb támogatói Franciaország és Olaszország néhány más tagállammal együttműködve megszerezték ehhez az Európai Bizottság jóváhagyását és egyelőre három olyan diplomata van, akik alkalmasak lehetnek ennek a szerepnek a betöltésére.

Az uniós politikusok úgy vélekednek, hogy

Európa csak akkor tudja fenntartani prioritásait, mint például Ukrajna esetleges jövőbeli NATO-tagsága, ha az EU-nak lesz helye a tárgyalóasztalnál.

A Politico a tudósításban azt írta: ez az eddig példátlan lépés jelentős változást jelentene abban, hogy az unió milyen formában venne részt az amerikai elnök közvetítésével indult béketárgyalás-sorozatban és egyre inkább úgy tűnik, hogy már Európa is készen állhat egy, a négy esztendeje tartó háborút lezáró megállapodásra.

A portál a beszámolóban emlékeztetett: Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az elmúlt hetekben összefogtak a diplomáciai csatornák megnyitása érdekébenVladimir Putyin orosz elnökkel és belső körével, még abban az esetben is, ha a Fehér Ház által kezdeményezett béketárgyalások esetleg megfeneklenének.

A Politico egy magas rangú francia tisztviselőre hivatkozva számolt be arról, hogy

Emmanuel Macron szerint fontos, hogy szerepük legyen az amerikai-orosz kétoldalú tárgyalásokban és ezt Giorgia Meloni támogatja.

Kritikusok szerint azonban egy tárgyaló esetleges kinevezése azt a látszatot keltené, hogy az EU elismerné Oroszország jóhiszeműségét és azzal érvelnek, hogy az amerikai elnök eddigi békeerőfeszítései azért nem érték el a kívánt eredményt, mert Moszkva nem engedett az Ukrajnával kapcsolatos területi követeléseiből.

Egy már Trump első ciklusában, sőt korábban George W. Bush idején is szolgáló diplomata, Kurt Volker azt mondta: Brüsszelnek határozottabbnak kellene lennie, ha részt kíván venni a tárgyalásokon.

Arról, hogy ki lehet az bizonyos uniós tárgyaló-különmegbízott, megoszlanak a vélemények.

Kaja Kallas, korábbi észt kormányfő, uniós külügyi főképviselő sokszor pozicionálta magát úgy, mint aki az egyetlen szóba jöhető EU-s politikus az Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokon, ám az idézett amerikai diplomata szerint őt az elfogultsága eleve alkalmatlanná teheti erre a szerepre. Kurt Volker szerint Ursula von der Leyennek félre kellene tennie Kallast, de mindenképpen egy fajsúlyos politikust kellene választani a posztra.

Meloni egyik befolyásos államtitkára, Giovanbattista Fazzolari Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt javasolta, miközben többek egybehangzó véleménye szerint Alexander Stubb finn elnök lehet Európa potenciális képviselője bármilyen Washingtonnal és Moszkvával folytatott tárgyaláson.

A jobbközép politikus az utóbbi időszakban baráti kapcsolatokat alakított ki Donald Trumppal például golfozás közben, ráadásul Finnország határos Oroszországgal és – mint a Politico a cikkben fogalmazott – a finnek a Kreml részéről több ízben voltak hibrid kampányok áldozatai.

Az még nem dőlt el, hogy a kinevezendő tárgyaló, bárki is legyen az, csak az EU-t, vagy az egész „Tettre készek, vagy Hajlandók koalícióját” fogja képviselni, ez utóbbi országcsoportnak unión kívüli országok, mint például Nagy-Britannia is tagjai – írta a Politico.

Az uniós vezetők kezdik belátni, amit Orbán Viktor régóta mond: tárgyalni kell Putyinnal

Ahogyan arról kedden a hirado.hu is beszámolt, az Európai Bizottság egy hétfőn kiadott nyilatkozatban nyilvánosan felvetette a közvetlen tárgyalások lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezése érdekében. A brüsszeli nyilatkozat néhány nappal azt követően hangzott el, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő, illetve Emmanuel Macron francia elnök támogatta a párbeszéd újranyitását Moszkvával.

A nyilatkozat bizonyíték arra, hogy egyre több uniós vezető kezdi belátni, hogy igenis lehet és kell is tárgyalni Oroszországgal, illetve magával Putyin elnökkel. Mint ismert, ezt Orbán Viktor a háború kitörése óta is szorgalmazza és meg is teszi.

Kiemelt kép: Az uniós tagállamok decemberi, brüsszeli csúcstalálkozójáról, von der Leyen bizottsági elnök sajtótájékoztóján készült fotó (Forrás: MTI/EPA/Olivier Matthys)