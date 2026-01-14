Árstoppal mérsékelné a német kormány a folyamatosan dráguló alapvető élelmiszerek árát

Árstoppal mérsékelné a német kormány többek között a zöldség, gyümölcs, tejtermékek, húsáruk árait mivel egyre több embernek okoz nehézséget az egyre drágább alapvető élelmiszerek beszerzése.

A német kormány újabb lépéseket fontolgat az élelmiszerár-emelkedés megfékezésére, miután az elmúlt évek drágulásai miatt egyre több háztartást kerül nehéz helyzetbe. Az SPD javaslatcsomagja az alapvető termékeket tartalmazó „Németország-kosárra” épül, amely kiszámíthatóbb, kedvezőbb árakat ígér az alapvető élelmiszerek tekintetében – számolt be a Zeit.de nyomán a Tűzfalcsoport.

A burkolt áremelések ellen is fellépnének, mivel számos gyártó a termékek méretét csökkenti áremelés helyett. Az élelmiszerárak 2020 óta körülbelül egyharmadával emelkedtek Németországban, ami leginkább az alacsony és közepes jövedelmű családok költségvetését terheli meg. Az SPD nagyobb átláthatóságot és erősebb fogyasztóvédelmet sürget és

egy állami árfigyelő rendszer létrehozását is szorgalmazzák.

Úgy vélik,az elmúlt évek 30-35 százalékos élelmiszerár-emelkedése hosszú távon fenntarthatatlan terhet ró a háztartásokra.

