„Úton a segítség” – fontos üzenetet küldött az iráni tüntetőknek Donald Trump

Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy lemondta az iráni tisztviselőkkel folytatott találkozókat, mindeközben folytatódnak a tüntetők elleni fellépések az országban, ahol december végén törtek ki tiltakozások az iráni fizetőeszköz, a riál árfolyamának összeomlása után, a tüntetések azóta országos szintűre duzzadtak. Az iráni karhatalom kemény fellépéssel válaszolt, az országban lekapcsolták az internetszolgáltatást, egyes sajtójelentések szerint az állami megtorlások áldozatai meghaladták a kétezres nagyságrendet is.

A mostani lépéssel az amerikai elnök arra utalt, hogy a diplomáciai ablak Washington és Teherán között bezárult. Trump a Truth Socialön írt üzenetében arra buzdította a tüntetőket, hogy folytassák a tüntetéseket, és azt mondta: „A segítség úton van.”

„Iráni hazafiak, tiltakozzatok tovább – foglaljátok el az intézményeket!”

– írta Trump. „Őrizzük meg a gyilkosok és bántalmazók nevét. Nagy árat fognak fizetni ”– folytatta, majd aláhúzta: „minden iráni tisztviselővel folytatott találkozót lemondtam, amíg a tüntetők értelmetlen meggyilkolása le nem áll.”

„A segítség úton van.”

Bejegyzését az elnök a MIGA mozaikszóval zárta, ami azt jelenti: Make Iran Great Again (Tegyük újra naggyá Iránt). Vasárnap Trump még azt közölte, hogy nyitott az iráni rezsimmel folytatott tárgyalásokra, arról is beszélt ekkor, hogy találkozót is szerveznek. Két nappal későbbi üzenete azonban azt jelezheti, hogy már nem hiszi, hogy a tárgyalások eredményesek lennének.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)