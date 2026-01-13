Nem tudta megbuktatni a cseh ellenzék a parlament elnökét, aki újévi beszédében „tolvaj Zelenszkij-juntáról” beszélt

Az ellenzéknek nem sikerült leváltania Tomio Okamurát leváltania, a cseh törvényhozás elnökét, miután mind a 108 koalíciós képviselő támogatta – írja az . Tomio Okamura újévi beszédében élesen bírálta az Ukrajnának nyújtott fegyversegélyt és az ukrán állam vezetését, ami heves reakciót váltott ki az ellenzék, valamint ukrán politikusok és diplomaták részéről.

Az ellenzéki pártok a kormány iránti bizalmi szavazás előtt hiába próbálták eltávolítani a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom vezetőjét, Tomio Okamurát a képviselőház elnöki posztjáról – írja a iDNES. Hozzátették, nem sikerült elérniük azt sem, hogy a képviselőház elhatárolódjon a politikus újévi beszédétől. Tomio Okamurát a koalíció mind a 108 képviselője támogatta, az ANO, az SPD és az Autósok pártja.

A hirado.hu elsőként számolt be arról, hogy Tomio Okamura újévi beszédében élesen bírálta az Ukrajnának nyújtott fegyversegélyt és az ukrán állam vezetését, ami heves reakciót váltott ki az ellenzék, valamint ukrán politikusok és diplomaták részéről.

A cseh parlament elnöke hangsúlyozta, hogy Csehország alárendelt és kizsákmányolt országként sodródik bele mások háborúiba, Tomio Okamura az ukrán vezetést korrupt hatalmi körként nevezte meg. A nyugati fegyveripar és a politikai elit haszonszerzése mellett az ukrán vezetőkhöz köthető visszaélésekről is beszélt, azt állítva, hogy:

a pénz nyugati cégekhez, kormányokhoz és a „Zelenszkij-junta” körüli ukrán tolvajokhoz kerül, akik a lopott vagyonból aranyvécéket építenek maguknak.

A Gazeta beszámolója szerint a cseh ellenzéki pártok a történtek után a képviselőház elnökének lemondását követelték. A TOP 09 párt vezetője, Matej Ondrej Havel a cseh televízióban közölte: január 13-án, még az új kormány elleni bizalmi szavazás vitája előtt kezdeményezik Tomio Okamura leváltását a képviselőház elnöki tisztségéből az újévi beszédben elhangzott botrányos kijelentések miatt.

Fontos emlékezni arra, hogy december 19-én az Európai Unió vezetői 90 milliárd eurós hitel nyújtásáról döntöttek Ukrajna számára az uniós költségvetés terhére, amelyhez Magyarország, Csehország és Szlovákia nem csatlakozott. A cseh államfő is aggodalmának adott hangot a parlament elnökének Ukrajnával kapcsolatos megszólalásai miatt.

Kiemelt kép: Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)