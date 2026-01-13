Negyedszer tört be ugyanabba az üzletbe egy édesszájú medve

Negyedszer tört be ugyanabba az amerikai édességboltba egy fekete medve a Tennessee állambeli Gatlinburg településen. Az üzlet közösségi oldalán publikált felvételek tanúsága szerint az édesszájú betörő süteményt, cukorkát lopott, és tört-zúzott, feldúlta a boltot.

A házi finomságokat kínáló üzlet munkatársai elkeseredett posztban számoltak be a közösségi médiában arról, hogy az édességboltot újra medvetámadás érte – számolt be a People.com. A bejegyzésben kiemelték, hogy ugyanaz a medve immár negyedszer tört be hozzájuk. „Ez a kitartó medve olyan kihívást jelent, amit sürgősen le kell küzdenünk” – írták.

A bolt munkatársai képeket is mellékeltek bejegyzésükhöz, a felvételeken látszik, hogy

hatalmas rombolást végzett a már negyedszer visszatérő fekete medve.

A vadállat nem kímélte a berendezést sem, a padlón felborult konyhai felszerelések és különböző édességek láthatók. „Minden észszerű óvintézkedést megtettünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a medve bejutását az ingatlanba, beleértve az ajtók zárását, további biztonsági intézkedések bevezetését és medvebiztos konténerek bevetését” – közölték az üzlet munkatársai.

A tennessee-i vadvédelmi ügynökség három napra elektromos szőnyeget is kihelyezett az üzlet elé, ám a medve röviddel a szőnyeg eltávolítása után ismét visszatért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)