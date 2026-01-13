Kitartanak a gazdák Párizsban: fogadja őket a kormányfő

Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden kora délután, körülbelül 14 órakor fogadja a Párizsban demonstráló FNSEA és a Fiatal Gazdák Szakszervezeteinek küldöttségét. A többek között a Mercosur-megállapodás ellen tüntető „traktorosokat” megértéssel fogadják. Több ismert politikus is felbukkant soraik között.

A Párizsba traktoraikkal bevonult gazdák, az FNSEA agrárszervezet gazdálkodói eltökéltek abban, hogy a fővárosban maradnak, amíg követeléseiket „meghallgatásra nem találják” – közölte alelnökük. A gazdák, akik kedd reggel legalább 350 traktorral tüntettek Párizsban, addig nem távoznak, amíg követeléseiket „meghallgatásra nem találják” – figyelmeztetett az FNSEA szakszervezet egyik alelnöke, a tüntetés szervezője.

„A parasztlázadás ma újrakezdődik,

és itt maradunk, amíg válaszokat nem kapunk. Azt kérjük a miniszterelnöktől, hogy fogadjon minket. Nem mozdulunk innen, amíg nem fogadnak és nem hallgatnak meg minket” – mondta csapatainak Damien Greffin, a párizsi régió szakszervezetének vezetője is.

Ez a követelésük úgy tűnik, meghallgatásra talált. A Le Figaro legfrissebb információi szerint Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden kora délután, körülbelül 14 órakor fogadja a demonstráló szervezetek vezetőit.

Près de 350 tracteurs commencent à arriver sur le périphérique à Paris avant de se rassembler devant l’Assemblée Nationale pour protester contre le Mercosur.#AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/V5ynwlS3Fe — Luc Auffret (@LucAuffret) January 13, 2026

Politikusok a tüntetők között

A Le Figaro értesülései szerint a mezőgazdasági minisztérium kedd este számos bejelentést tesz. Pénteken Annie Genevard mezőgazdasági miniszter már több új intézkedést is közölt, de nem sikerült lecsillapítania a gazdák haragját. 300-400 traktor parkol három sorban a párizsi Quai d’Orsay mentén. A gazdák szilárdan állnak és várják a kormány ma esti bejelentéseit.

Michel Barnier volt miniszter és parlamenti képviselő kedd reggel a Párizsban tüntető gazdák között tűnt fel. „Parlamenti képviselő vagyok, a polgárokat képviselem. Szolidaritást vállalok a gazdákkal” – fogalmazott a volt mezőgazdasági miniszter.

A l’attention des #AgriculteursEnColere vivant sous le seuil de pauvreté qui vont monter à #Paris :

Palais de l’Élysée, 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré

Palais Bourbon, 126 Rue de l’Université

Palais du Luxembourg, 15 Rue de Vaugirard#paysan #agriculture #dermatose #dnc #abattage pic.twitter.com/WrmCOWKOTD — Dolto (@Fils2Psy) December 12, 2025

„Január 20-án Strasbourgba megyünk, mert úgy tudjuk, hogy a Mercosurról már nem Franciaországban, hanem az európai intézményeken belül fognak dönteni” – magyarázta Arnaud Rousseau, az FNSEA elnöke Bruno Retailleau-nak, a Republikánusok elnökének a nemzetgyűlés előtt. „Költségvetésre van szükségünk!” – követelte. Az újságírók észrevették a tüntetők között Dominique Potier-t, a párt Meurthe- és Moselle-beli vezetőhelyettesét, aki maga is gazdálkodó. Elmondta: azért jött ide, hogy megvédje a nemzetgyűlés elé vonuló gazdákat.

A demonstrálók között a jobboldal egyik politikusa is megjelent: Marion Maréchal európai parlamenti képviselő (Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport) is a tüntetők közé állt.

Három kívánság

A demonstrálók amellett, hogy tiltakoznak a dél-amerikai árudömpinget jelentő Mercosur-megállapodás ellen, más követeléseket is megfogalmaztak. Ezek három fő pontra összpontosítanak Damien Greffin, az Île-de-France-i mezőgazdasági kamara elnöke szerint, akit lelkes tapsvihar fogadott a nemzetgyűlés előtt összegyűlt, szalmabálákon üldögélő aktivisták részéről.

A vízzel kapcsolatos kérésük, hogy

az „érzékenynek nevezett” vízgyűjtő területeken való gazdálkodási korlátok tilalmát függesszék fel,

s azonnali moratóriumot követelnek. „Ezeket a területeket teljesen elszakítják a mezőgazdasági termeléstől! Dátumokhoz és időszakokhoz kötnek minket. Kérjük, hogy ezt a rendelkezést vizsgálják felül!” – fogalmazott.

„A második kérdés fiskális és gazdasági jellegű: szükségünk van egy adókedvezményre a gazdasági bizonytalanság miatt. Ezt az FNSEA már nagyon régóta szorgalmazza. A harmadik kérdés egy speciális mezőgazdasági törvényre vonatkozik: veszteségesen dolgozunk a gabonatermelésben, s ennek folytatása már nem lehetséges” – vázolta Greffin.

