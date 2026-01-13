Jegesedés miatt szünetel a légiforgalom a bécsi és a pozsonyi, korlátozott a prágai repülőtéren

Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.

A kedvezőtlen időjárási körülmények,

a jegesedés veszélye miatt lezárták kedd reggel a pozsonyi M. R. Stefanik repülőteret, ahol legkorábban 11.15-kor indulhat újra a forgalom.

Válságstáb alakult, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és dönt a forgalom újraindításáról – olvasható a repülőtér honlapján. A szlovák meteorológiai szolgálat tükörjég veszélyére figyelmeztetett Pozsony térségében és a Nagyszombati járás több körzetében, a riasztás egyelőre este 6 óráig érvényes. Pozsonyban fennakadásokra kell számítani a közösségi közlekedésben, főleg a villamos- és trolibuszjáratoknál tükörjég és felsővezeték-jegesedés miatt – közölte a pozsonyi közlekedési vállalat (DPB).

Tükörjég bénította meg kedd reggel a prágai repülőteret is, amely „nagyon mérsékelt üzemmódban” működik az erős ónos eső miatt.

A repülőtér szóvivője szerint korlátozzák az érkező járatok fogadását, hogy legyen idő a guruló-, parkoló- és kifutópályák jégmentesítésére. A meteorológiai szolgálat szerint kora reggel óta ónos eső esik Csehország több részén, és sokfelé délutánig jegesek maradnak az utak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)