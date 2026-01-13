Ipari méretű állami cenzúrahálózatot tártak fel Németországban – az adófizetők pénzéből manipulálják a társadalmat

Egy legalább 330 állami és magánszereplőt magában foglaló németországi cenzúrahálózatot tárt fel egy kutató. A hálózat tagjai ipari szinten irányítják a közvéleményt, az adófizetők pénzéből.

A Weltwoche beszámolója szerint Andrew Lowenthal ausztrál írót is meglepte, hogy

Németországban végzett kutatása során egy olyan cenzúrahálózatra bukkant, amely 330 kormányzati ügynökséget, civil szervezetet, egyetemi munkacsoportot, tényellenőrzőt, agytrösztöt és alapítványt foglal magában.

Az Amszterdami Egyetem Hálózati Kultúrák Intézetében kutatási munkatársként dolgozó férfi az NZZ portálnak elmondta, hogy egy hatalmas, államilag védett rendszert fedezett fel.

Lowenthal, aki részt vett az Egyesült Államokban a Twitter-fájlok felfedezésében is, a tudósítás szerint egy olyan projektről beszélt, amely befolyásolja, hogyan lássák az emberek a világot, és milyen legyen a politikai beállítottságuk. A kutató elmondta, hogy a szervezet központja Berlinben található, amely az író megfogalmazása szerint „az Európa civil szervezet fővárosa”. Andrew Lowenthal egy olyan buborékról beszélt, amelyben

sok szereplő nem veszi észre, mennyire politikai és vitatott munkájuk.

A legfélelmetesebb az, hogy amit igaznak vagy hamisnak látnak, az gyakran csak az ő véleményük – fogalmazott a beszámoló szerint az ausztrál kutató, hozzáfűzve, hogy ez az ellenvélemények kriminalizálásához vezet, és támogatja a véleményvezéreket, ahelyett, hogy megkérdőjelezné őket. Korábban a civil szervezetek kritikus ellenőrző testületek voltak, de ma már a kormánnyal való együttműködés egyáltalán nem okoz nekik problémát – idézte a német lap cikke az ausztrál kutató-írót.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)