Horvátország is bevezeti a kötelező sorkatonaságot, behívót kaptak év elején a fiatal férfiak

Tizennyolc év szünet után – újra bevezették Horvátországban a sorkatonaságot, és már ki is küldték az első behívóleveleket.

Az év első napjaiban mintegy 1200 fiatal férfi kapott értesítést arról, hogy kéthónapos kötelező katonai szolgálatra kell bevonulnia. Ők az első generáció 2008 óta, amelynek ismét szembe kell néznie a sorkötelezettséggel – számolt be a Deutsche Welle.

Horvátország földrajzi helyzete különösen érzékennyé teszi az országot az európai biztonsági válságokra. Magyarország az egyetlen állam, amely elválasztja Ukrajnától, ahol immár évek óta háború zajlik.

A horvát kormány számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kevesebb mint 15 ezer fős hivatásos hadsereg önmagában nem jelent elegendő elrettentő erőt egy kiszámíthatatlan biztonsági környezetben,

már a 2024-es parlamenti választások előtt napirendre került a sorkatonaság visszaállítása, elsősorban a középiskolát befejező fiatal férfiak számára.

Horvátország lépése nem elszigetelt jelenség. Több államában napirenden van a sorkatonaság visszaállítása nyugat-balkáni térségben is.

