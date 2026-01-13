Halálbüntetést kér az ügyészség a hivatalából elmozdított dél-koreai elnökre

Halálbüntetést kért kedden a dél-koreai ügyészség az ország volt elnökére, Jun Szogjolra, akit a 2024-ben rövid időre bevezetett hadiállapot miatt lázadással vádolnak – jelentette be a szöuli központi bíróság.

Jun Szogjolt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024. decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni, amely mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárást is. Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd a többi között lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt indult ellene büntető eljárás.

Kiemelt kép: Jun Szogjol hivatalából felfüggesztett dél-koreai elnök az ellene indított alkotmányos vádeljárásban tartott nyolcadik alkotmánybírósági meghallgatásán Szöulban 2025. február 13-án. Az alkotmányos vádemelési eljárást a dél-koreai ellenzék irányítása alatt álló parlament kezdeményezte Jun Szogjol ellen, miután az államfõ december 3-án rendkívüli állapotot hirdetett, katonákat vezényelt a parlamenthez, majd azt a parlamenti pártok és a tömegek tiltakozásának hatására visszavonta (Fotó: MTI/EPA pool/Dzson Hon Kjun)