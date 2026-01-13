Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az európai hadsereg létrehozására vonatkozó terve – amelyet a katonai függetlenség és Grönland védelmének ürügyével indokolnak – valójában Ukrajna érdekeit szolgálja – jelentette ki Florian Philippot, a francia jobboldali Hazafiak párt vezetője a YouTube-csatornáján.

„Amikor Ursula von der Leyen Grönlandot említi, valójában Ukrajnára utal, Grönlandot csak ürügyként használja a feltételezett orosz fenyegetéssel szembeni védekezés igazolására. Ez könnyen kiolvasható a sorok között, de egyértelműen nem vet véget a konfliktusnak” – mondta a politikus – közölte a RIA Novosztyi orosz hírportál.

Philippot szerint von der Leyen és az EU védelmi és űrügyi biztosa, Andrius Kubilius azon törekvései, hogy az Európai Uniót egy egységes hadsereg létrehozásával egyesítsék, semmit sem érnének egy esetleges közvetlen amerikai agresszió esetén.

„Nem marad más választásunk, mint a megfelelő szövetségek megkötése, és saját döntéseink átgondolása konfliktushelyzetekben, különben mindennek vége lesz” – foglalta össze.

Hétfőn Andrius Kubilius, az EU védelmi és űrügyi biztosa kijelentette:

az Európai Unióban támogatják egy 100 ezer fős állandó európai hadsereg létrehozását, mivel az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos legutóbbi nyilatkozatai világosan megmutatták, hogy Brüsszelnek biztosítania kell saját katonai függetlenségét.

Az Európai Bizottság március 19-én mutatta be új védelmi stratégiáját, amelynek eredeti címe „Európa újrafelfegyverzése” volt. A dokumentum elnevezését később egy kevésbé agresszív hangzásúra, „Felkészültség 2030”-ra változtatták, mivel több európai uniós tagállam tiltakozott az eredeti cím ellen.

A stratégia szerint négy év alatt mintegy 800 milliárd eurót vonnának be védelmi célokra. Az összeg nagyobb részét, körülbelül 650 milliárd eurót, az európai országok nemzeti költségvetéseiből finanszíroznák. További 150 milliárd eurót hitel formájában biztosítanának.

Az Európai Bizottság emellett költségvetési könnyítéseket nyújtana a tagállamoknak, valamint átcsoportosítaná a régiófejlesztésre szánt források egy részét katonai kiadásokra. A „Felkészültség 2030” program azt is előirányozza, hogy az uniós tagországok védelmi kiadásai a GDP 1,5%-ával növekedjenek.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Oroszország az elmúlt években többször is kijelentette, hogy a NATO példátlan aktivitást tanúsít nyugati határai mentén. A szövetség folyamatosan bővíti kezdeményezéseit, amelyeket „az orosz agresszió elrettentésének” nevez.

Az Oroszországi Föderáció vezetése többször is aggodalmát fejezte ki az európai térségben növekvő NATO-jelenlét miatt. A Kreml hangsúlyozta, hogy Moszkva senkit sem fenyeget, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül azokat a lépéseket, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik az ország érdekeit.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)