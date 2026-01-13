Éjjel rakétákkal és drónokkal mért csapást ukrajnai célpontokra az orosz hadsereg, közölte az ukrán légierő

Az orosz hadsereg összesen 318 támadóeszközt vetett be ukrajnai kulcsfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen keddre virradóra, a légvédelem több mint 75 százalékukat megsemmisítette, azonban a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, és komoly károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 25 különböző típusú rakétából 7-et, a 293 drónból pedig 240-et megsemmisített, azonban 24 helyszínen összesen 48 rakéta és drón célba talált – jelentette pénteken a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény délelőtti kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Keddre virradó éjszaka az orosz hadsereg légicsapást mért Harkiv külvárosára, a támadásban négy ember életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek, és megsemmisült a Nova Posta terminálja – jelentette az Unian hírügynökség Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentését idézve. A Harkiv Megyei Ügyészség közlése szerint az orosz erők előbb két rakétát, ezt követően pedig négy drónt vetettek be. Az áldozatok és a sebesültek mindegyike a posta alkalmazottja volt – közölte a vállalat sajtószolgálata a Telegram-csatornáján.

Január 13-án éjszaka Odesszát újabb tömeges dróntámadás érte, hatan megsebesültek, energetikai létesítmények, lakóházak rongálódtak meg, egy kórház, egy óvoda, egy líceum, egy fitneszközpont épületében is károk keletkeztek

– tette közzé Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint több helyen tűz keletkezett, de a lángokat rövid idő alatt megfékezték a tűzoltók.

Az orosz csapatok éjszakai támadásának következtében Kijev megye három járásában lakóházakban és gazdasági épületekben keletkeztek károk, azonban a csapásoknak nincsenek áldozatai és sebesültjei – jelentette az Interfax-Ukrajina hírügynökség Mikola Kalasnyik katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A Bucsai járás egy részében vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el az ellenséges támadások miatt – fűzte hozzá a megyevezető.

