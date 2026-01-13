Demográfiai fordulat Franciaországban: a második világháború óta először csökkent a népesség

Franciaországban 2025-ben több halálesetet regisztráltak, mint születést, ami 1944 óta először fordult elő. A népesség még így is kismértékben nőtt, ám ez a növekedés már kizárólag a nettó migrációnak volt „köszönhető”.

A francia lakosság, amely jelenleg 69,1 millió lakos, példátlan fordulóponthoz érkezett. Természetes mérlege, azaz a születések és halálozások száma közötti különbség negatív az ország egész területén. Az INSEE statisztikai és gazdaságkutatási intézet szerint erre a második világháború vége óta nem volt példa – közölte a TF1 francia televíziós csatorna.

Franciaországban a 2025-ös évben először fordult elő 1944 óta, hogy több halálesetet regisztráltak, mint születést – teszi hozzá a Lavoixdunord.fr című, észak-franciaországi hírportál.

#Démographie | En 2025, le solde naturel devient négatif en France, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : il est estimé à ‑ 6 000.

👉 https://t.co/2D99kzjTst

Fordulat pár év alatt

Az INSEE kedden közzétett éves jelentése szerint

a születések száma 2010-hez képest 24 százalékkal csökkent.

„Megdöbbentő, hogy a természetes népességnövekedés mekkorát zuhant mindössze pár év alatt a születések számának gyors csökkenése miatt” – hangsúlyozta Sylvie Le Minez, az INSEE demográfiai és társadalomtudományi egységének vezetője.

A demográfiai trendek olyan mértékben fordulnak meg, amire nyolc évtizede nem volt példa.

🔴 Aubervilliers (93) || Les élèves, du lycée Le Corbusier, ont bloqué l’établissement pour protester contre le manque de professeurs depuis le début de l’année scolaire. pic.twitter.com/W1LO5Qg84F — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) January 9, 2026

Franciaország fordulóponthoz érkezett az INSEE által január 13-án, kedden közzétett adatok szerint. A jelenleg 69,1 millió főre becsült népesség a második világháború vége óta először negatív természetes szaporodást tapasztal.

#Démographie | Au 1er janvier 2026, la population résidant en France est estimée à 69,1 millions d'habitants : 66,8 millions en France métropolitaine et 2,3 millions dans les départements d'outre-mer. La population augmenterait de 0,25 % sur un an.

👉 https://t.co/bFFoPzmFoD



Ez azt jelenti, hogy 2025-ben a halálozások száma meghaladta a születésekét, ami 6000-es arányt jelent. A tanulmány rámutat, hogy ez az egyenleg „csak Franciaország anyaországi területein már 2024-ben is negatív volt”, de most már az egész országot érinti. (Franciaország egyes tengeren túli területeit is az ország területeként tekinti – a szerk.)

Megegyezik az 1918-as szinttel

A születésszám a termékenység, azaz az egy nőre jutó gyermekek számának csökkenése miatt kezdett zuhanásba a hatszögletű államban. „Vissza kell menni az első világháború végéig, hogy olyan alacsony teljes termékenységi rátát találjunk, mint amilyennel 2025-re számolnak, azaz

1,56 gyermek/nő, ami megegyezik az 1918-as szinttel”

– fejti ki Sylvie Le Minez.

📸 Charles Ciccione.

Trois écolières traversant la rue de Dunkerque

c 1960. Paris pic.twitter.com/D4aMRBxIzh — 380k 😊 Paris Paname. (@ParisAMDParis) September 8, 2025



2025-ben 645 ezer csecsemő született az országban, ami 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben, és a második világháború vége óta a legalacsonyabb éves születésszámot jelenti, immár negyedik éve egymás után. Ez 24 százalékos csökkenést jelent 2010-hez, „a születésszám utolsó csúcsának évéhez” képest.

📈 Plus de décès (635000) que de naissances (621300) sur 12 mois en France Métropolitaine: le solde naturel est **négatif** pour le 5ème mois consécutif, et pour la 1ère fois depuis la 2ème guerre mondiale. https://t.co/PaOPJyEbCs pic.twitter.com/Z1ZMakMEMz — François Geerolf (@FrancoisGeerolf) May 1, 2025



A 2025-ös évben – 1944 óta először – az év folyamán regisztrált népességnövekedés már kizárólag a nettó migrációhoz kapcsolódik, amelyet +176 ezer ezerfőre becsülnek; ez az ország területére (életvitelszerű tartózkodás céljából) belépők és távozók számának különbsége.

A svéd „szaporulat”

A France24.fr által idézett Eurostat adatai szerint 2024-ben Franciaországon kívül már csak öt országnak volt

pozitív a természetes népességnövekedése: Ciprusnak, Írországnak, Luxemburgnak, Máltának és Svédországnak.

Dánia lakosságszáma „kiegyensúlyozott” volt (tehát stagnált), míg a többi országé negatív egyenleggel rendelkezett. Svédországban a születések száma jelentősen csökkent, a termékenységi ráta történelmi mélypontra esett (1,45 körül), annak ellenére is, hogy a bevándorlás (az extrém méretű migránsáradat) itt még növeli a nettó népességet.

Kiemelt kép: Kisgyermekek egy párizsi óvodában (Forrás: Wikipédia)