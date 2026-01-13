„Csak ölnek és ölnek” – szemtanúk beszélnek az iráni tüntetések véres megtorlásáról

Fegyvertelen tüntetőkre lőnek, utcák válnak csatatérré, a halottakat pedig kórházak és hullaházak tömegeiben számolják: Iránban továbbra is tartanak az országos tiltakozások, miközben szemtanúk a BBC-nek példátlan brutalitásról számolnak be, az állam pedig elzárja az országot a külvilágtól.

„A saját szememmel láttam – közvetlenül a tüntetők sorai közé lőttek, és az emberek ott estek össze, ahol álltak” – mondta remegő hangon Omid a BBC-nek. A negyvenes évei elején járó férfi, akinek nevét biztonsági okokból megváltoztatták, egy dél-iráni kisvárosban vett részt a romló gazdasági helyzet elleni tüntetéseken.

Elmondása szerint a biztonsági erők Kalasnyikov-típusú fegyverekkel nyitottak tüzet fegyvertelen demonstrálókra.

„Üres kézzel harcolunk egy brutális rezsim ellen” – fogalmazott.

Massive protest in Tehran, Iran. People had enough. Not much mainstream media coverage. Why? pic.twitter.com/RqIikXbW94 — Lily Tang Williams (@Lily4Liberty) January 8, 2026

A BBC több, egymástól független forrásból is hasonló beszámolókat kapott az országos tiltakozásokat követő fellépésről. Az eseményekről való tudósítást jelentősen nehezíti, hogy a hatóságok lekapcsolták az internetet.

A tiltakozások egyik csúcspontja a demonstrációk tizenkettedik éjszakája volt, amikor sokan Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah száműzetésben élő fiának felhívására vonultak utcára.

Másnap Ali Hamenei legfőbb vallási vezető kijelentette: „Az Iszlám Köztársaság nem hátrál meg.”

A beszámolók szerint ezt követően fokozódott a vérontás, miközben a biztonsági erők és az Iszlám Forradalmi Gárda közvetlenül tőle kapják az utasításaikat.

Egy teheráni fiatal nő a BBC-nek azt mondta, a múlt csütörtök „az ítélet napjának” tűnt:

„Még a távoli városrészek is tele voltak tüntetőkkel. Pénteken viszont a biztonsági erők csak öltek és öltek. Amit láttam, teljesen megtört.”

Elmondása szerint a pénteki gyilkosságok után sokan már nem mertek kimenni az utcára, inkább sikátorokból vagy otthonaikból skandáltak: „Háborúban mindkét félnek vannak fegyverei. Itt az emberek csak kiabálnak, és meghalnak. Ez egy egyoldalú háború.”

Fardis városában, Teherántól nyugatra szemtanúk szerint a Baszidzs félkatonai egységei motorokon érkezve, rendőri jelenlét nélküli órák után támadtak a tömegre, éles lőszerrel lőttek, és jelöletlen autókból is tüzeltek a lakosokra. Egy tanú szerint „minden sikátorban két-három embert öltek meg”.

A BBC Persiannek nyilatkozók szerint a halálos áldozatok száma jóval magasabb lehet annál, mint amit eddig a nemzetközi média közölt.

A Norvégiában működő Iran Human Rights legalább 648 halottról számolt be, köztük kilenc 18 év alatti áldozatról.

De ezeket a számokat a BBC egyelőre nem tudta függetlenül ellenőrizni. Az iráni hatóságok nem tettek közzé átlátható adatokat, ugyanakkor állami médiumok szerint 100 biztonsági erő vesztette életét, és a „lázadók” mecseteket és bankokat gyújtottak fel.

Egészségügyi dolgozók a BBC-nek azt mondták, a kórházak meg teltek sebesültekkel és holttestekkel. Több beszámoló szerint a testeket nem adják át a családoknak, egyes helyeken pedig

„egymásra halmozva” feküdtek.

António Guterres ENSZ-főtitkár „megdöbbentőnek” nevezte a brutális erőszakról szóló jelentéseket, míg Mai Sato, az ENSZ iráni emberi jogi különmegbízottja a BBC Persiannek hangsúlyozta: a halálos erő alkalmazása önmagában is súlyos aggodalomra ad okot, függetlenül az áldozatok számától.

Kiemelt kép: Tüntetnek az iráni rezsim ellen Londonban (Fotó: Henry Nicholls/AFP)