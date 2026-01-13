Csak egyetlen légvédelmi rendszert képes hatástalanítani az orosz hiperszonikus légiszörnyet, és az az oroszoknál van

A szóban forgó légvédelmi eszköz az orosz fejlesztésű S–500-as rendszer, amiről a TASZSZ hírügynökség számolt be. Az EADaily cikke szerint szerint
ilyen képességgel még az Egyesült Államok legmodernebb légvédelmi rendszere, a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sem rendelkezik, mivel az Oresnyik képes manőverezni a pályája űrközeli szakaszán.
Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, előző héten péntek éjfél körül Oroszország – elmondásuk szerint válaszul egy 2025. december 29-ei ukrán támadásra – rakétacsapást mért a Lvivi régióra, amely egy kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményt ért. Helyi Telegram-csatornák azt írták, hogy a támadást az Oresnyik rakétakomplexummal hajtották végre, melyet nem sokkal később az orosz védelmi minisztérium, és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is megerősített.
Az amerikai Military Watch Magazine korábban egy, az Oresnyiknek szentelt cikket publikált, amelyben arról írtak, hogy a rakéta képes „néhány percen belül csapást mérni az Egyesült Államok kontinentális területére” hat nem nukleáris robbanófej alkalmazásával, az orosz sarkvidéki térségből indítva.
Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium által 2025. december 30-án közreadott, videófelvételről készült kép egy orosz gyártmányú Oresnyik mobil földi telepítésű rakétarendszerrel felszerelt egységről egy ismeretlen fehéroroszországi helyszínen (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)