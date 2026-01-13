Bóka János: Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár

Bóka János bejegyzése szerint a Euronews azt írja, hogy az Európai Bizottság a magyar választásokig politikai megfontolásokból jegeli a fontos magyar vonatkozású ügyeket,
például a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálását, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.
A Euronews, egy neve elhallgatását kérő európai parlamenti forrásra hivatkozva, azt is írja, hogy mindez a Tisza és az Európai Néppárt sugalmazására történik – hívta fel a figyelmet a miniszter.
A tárcavezető szerint ez pontosan az, amit régóta mond és kifogásol a kormány:
- Brüsszel kettős mércét alkalmaz és politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait;
- Brüsszel a Tiszát szeretné kormányon látni, mert akkor Magyarország is beáll a sorba, ami háborút és megszorításokat jelent;
- a varsói forgatókönyv szerint pedig ezért cserébe uniós forrásokat kap, és szabad kezet, illetve segítséget a leszámoláshoz politikai ellenfeleivel.
„A varsói forgatókönyv lényege, hogy Brüsszel olyan kormányt segít hatalomra, amelyik beáll a háborús döntések mögé, végrehajtja a külső elvárásokat, és mindennek az árát a magyar emberekkel fizetteti meg. De Magyarország jövője a magyar választók kezében van. A magyar embereknek pedig szerencsére van választásuk. A varsói forgatókönyvet meg lehet akadályozni, ha a brüsszeli út helyett nemzeti és szuverén kormányra szavaznak” – fogalmazott Bóka János.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b), Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (k) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Facebook/Bóka János)