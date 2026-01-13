Bóka János: Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár

Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár, amiért cserébe megkapná az uniós forrásokat, pontosan úgy, mint Donald Tusk Lengyelországban – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Bóka János bejegyzése szerint a Euronews azt írja, hogy az Európai Bizottság a magyar választásokig politikai megfontolásokból jegeli a fontos magyar vonatkozású ügyeket,

például a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálását, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.

A Euronews, egy neve elhallgatását kérő európai parlamenti forrásra hivatkozva, azt is írja, hogy mindez a Tisza és az Európai Néppárt sugalmazására történik – hívta fel a figyelmet a miniszter.

A tárcavezető szerint ez pontosan az, amit régóta mond és kifogásol a kormány:

Brüsszel kettős mércét alkalmaz és politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait;

Brüsszel a Tiszát szeretné kormányon látni, mert akkor Magyarország is beáll a sorba, ami háborút és megszorításokat jelent;

a varsói forgatókönyv szerint pedig ezért cserébe uniós forrásokat kap, és szabad kezet, illetve segítséget a leszámoláshoz politikai ellenfeleivel.

„A varsói forgatókönyv lényege, hogy Brüsszel olyan kormányt segít hatalomra, amelyik beáll a háborús döntések mögé, végrehajtja a külső elvárásokat, és mindennek az árát a magyar emberekkel fizetteti meg. De Magyarország jövője a magyar választók kezében van. A magyar embereknek pedig szerencsére van választásuk. A varsói forgatókönyvet meg lehet akadályozni, ha a brüsszeli út helyett nemzeti és szuverén kormányra szavaznak” – fogalmazott Bóka János.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b), Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (k) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Facebook/Bóka János)