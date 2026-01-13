Babis feltárta: A leváltott háborúpárti cseh kormány titokban 4500 milliárd forint értékben juttatott fegyvert Ukrajnába

Babis elmondása szerint az információ Ales Vyteckától, a védelmi együttműködési ügynökség (AMOS) igazgatójától származik.

„A cseh költségvetés rejtett módon is 17,1 milliárd koronát (282 milliárd forint) adott fegyverekre, mindezt eltitkolták, minden szuper titkos volt”

– jelentette ki Babis, a cseh kormányról tartott bizalmi szavazás napján, amelyről a hirado.hu is hírt adott.

Petr Fiala válaszul a vádakra azt mondta: az történik, amitől tartott.

„Ez az ember (Babis) nem tudja, mit csinál. A lőszer-kezdeményezés részleteiről nyilvánosan beszélni azt jelenti, hogy veszélybe sodorjuk az abban részt vevő emberek és cégek biztonságát, a gazdasági károkról nem is beszélve. Tényleg nem veszi észre a miniszterelnök, hogy háborús fegyverszállításokról van szó minden ezzel járó kockázattal?”

– mondta Fiala a CTK hírügynökségnek.

Havlícek a CTK kérdésére pontosította, hogy közvetlenül a lőszerkezdeményezésben 114 milliárd koronáról (1 881 milliárd forint) volt szó, további 160 milliárdot (2 640 milliárd forint) pedig hasonló elven használtak fel.

„Van ott donor is. Egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy kerekítve mintegy 280 milliárd koronáról (4 620 milliárd forint) van szó, amelyet a lőszer-kezdeményezés és ez a rendszer keretében az egyes donorok irányába bonyolítottak le, és ezek a termékek Ukrajnában kötöttek ki”

– tette hozzá.

Andrej Babis a tavalyi parlamenti választások előtt élesen bírálta a kezdeményezést, és annak megszüntetését ígérte. Most azt közölte, hogy a kormánypártok betartják választási ígéretüket azzal, hogy a kezdeményezésbe nem kerülnek cseh költségvetési források, noha Csehország továbbra is koordinálni fogja azt a külföldi érdeklődők számára.

A lőszer-kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. A programban koordinátori és szállítói szerepet tölt be: világszerte felkutatja a lőszerkészleteket, és megszervezi a nemzetközi finanszírozást. A lőszerek árát nagyrészt más országok – például Németország, Kanada vagy Hollandia – fizetik.

Tavaly Ukrajna 1,8 millió darab lőszert kapott, összesen pedig eddig több mint négymilliót.

Jan Lipavsky volt külügyminiszter szerint a donorok összesen 100 milliárd koronát (1 650 milliárd forint) ajánlottak fel az Ukrajnának szánt lőszerekre, amelyhez Csehország két–hárommilliárd koronával (33-49 milliárd forint) járult hozzá.

Kiemelt kép: Andrej Babis cseh miniszterelnök a parlament prágai üléstermébe érkezik 2026. január 13-án, amikor bizalmi szavazást tartanak a kormányról (Fotó: MTI/EPA)